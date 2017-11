Zwei Männer, zwei Verfahren

Dresden. Bundespolizisten haben am Dienstagnachmittag im Hauptbahnhof zwei „alte Bekannte“ kontrolliert, die schon in der Vergangenheit mehrfach in Erscheinung getreten sind. Dabei handelt es sich um zwei 19- und 29-jährige Deutsche.

Der ältere des Duos fiel den Beamten schon wegen seiner Kleidung auf: Auf der schwarzen Jogginghose prangte der Schriftzug „ACAB“. Damit die Abkürzung auch wirklich jeder verstehen kann, war den Angaben vom Dienstag zufolge noch die Langform zwischen zwei Schlagringapplikationen gequetscht worden. Wegen des modischen Missgriffs wurde gegen den Mann einmal mehr ein Ordnungsverfahren wegen Belästigung der Allgemeinheit eingeleitet, hieß es.

Der 19-Jährige wollte seinem Begleiter offenbar in nichts nachstehen, hob seinen rechten Arm und rief den Beamten dreimal „Sieg heil“ nach. Nun wird gegen ihn wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen ermittelt - übrigens auch nicht zum ersten Mal. (mja)

