Zwei Männer stoppen Autofahrer mit vier Promille Ein 63-Jähriger hatte auf der B 169 schon ein Bushäuschen gerammt. Zum Glück griffen dann zwei Männer ein.

Bei vier Promille Alkohol intus dürften viele Menschen schon tot sein – zumindest wird die „letale Dosis“ in der Fachliteratur mit drei bis vier Promille angegeben. Ein 63-Jähriger mit einem Mercedes-Sprinter konnte mit diesem Wert sogar noch fahren. Wenn auch nicht besonders sicher. Der Mann mit dem weißen Kleintransporter war Sonntagnachmittag auf der B 169 in Zeithain zwei Zeugen im Alter von 31 und 65 Jahren aufgefallen: Der Mercedes fuhr Schlangenlinien.

In Höhe des Abzweiges Neudorf landete der Sprinter in einer Bushaltestelle und kollidierte mit dem Wartehaus. Schaden am Auto und am Häuschen: rund 10 000 Euro. Das hielt den Mann nicht davon ab, zurückzusetzen und weiter auf der B 169 nach Lichtensee zu fahren. Die Zeugen verständigten die Polizei und fuhren hinterher. Kurz hinter Lichtensee stoppte der Transporter. Die Zeugen sprachen den Fahrer an und rochen schon Alkohol. Sie konnten eine Weiterfahrt bis zum Eintreffen der Polizei verhindern. Die Beamten führten schließlich einen Atemalkoholtest mit dem 63-jährigen Mercedes-Fahrer durch – und stellten den Wert von vier Promille fest. Den Führerschein behielten sie gleich ein. Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Als „absolut fahruntüchtig“ gilt man übrigens bereits ab 1,1 Promille. (SZ)

