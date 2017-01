Zwei Männer nach Übergriff auf Eritreer angeklagt Vor knapp zwei Jahren wurden Flüchtlinge durch Riesas Zentrum gehetzt. Freitag stehen die mutmaßlichen Täter vor Gericht.

© Symbolfoto

Mit dem Fall, in dem zwei Asylbewerber im Februar 2015 durch Riesas Innenstadt gehetzt wurden, beschäftigt sich am Freitag, 6. Januar, das Amtsgericht Riesa. Um 9.30 Uhr beginnt die Verhandlung gegen die beiden Männer, die dafür verantwortlich sein sollen.

Nach eigenen Aussagen waren die beiden Asylbewerber aus Eritrea in der Tatnacht in der Disko im Riesenhügel von einem Mann ins Gesicht geschlagen und fremdenfeindlich beschimpft worden. Später sei einer der Flüchtlinge an der Shell-Tankstelle noch mal niedergeschlagen und mit Füßen getreten worden. Bei dem Vorfall verlor einer der Männer einen Zahn. Noch in der Tatnacht erstatteten sie Anzeige beim Polizeirevier Riesa, wo sie auch eine Beschreibung der Täter abgaben. Ein Bekannter, der fließend Deutsch und die in Eritrea weit verbreitete Sprache Tingrinya spricht, konnte übersetzen. Nach einem Zeugenaufruf ermittelte zunächst das Operative Abwehrzentrum der Polizei, das bei politisch motivierten Straftaten zum Einsatz kommt, und übergab den Fall dann an die Staatsanwaltschaft.

