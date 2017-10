Zwei Männer nach Brand in Klinik Auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus.

Der Brand brach gegen 13.55 Uhr in dem Haus auf der Joliot-Curie-Straße aus. Das Feuer beschädigte Teile der Gebäudefassade.

Der Brand begrenzte sich auf den Balkon und wurde mit einem Feuerlöscher gelöscht. Anschließend wurde das Brandgut von den Feuerwehrleuten vom Balkon entfernt und vor dem Gebäude abgelöscht.

Auf einem Balkon im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Coswig ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei deuteten erste Ermittlungen darauf hin, dass der Brand ausbrach, als der 74-Jährige die Kartusche an einem Gaskocher wechselte. Es werde daher wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Auf einem Balkon im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Coswig ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei deuteten erste Ermittlungen darauf hin, dass der Brand ausbrach, als der 74-Jährige die Kartusche an einem Gaskocher wechselte. Es werde daher wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Der Brand brach gegen 13.55 Uhr in dem Haus auf der Joliot-Curie-Straße aus. Vor Ort stellten die insgesamt 16 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Coswig, Weinböhla und Radebeul fest, dass der Mieter noch in der Wohnung war. Ein Trupp unter Atemschutz öffnete die Tür daraufhin gewaltsam, teilen die Einsatzkräfte auf der Homepage der Freiwilligen Feuerwehr Coswig mit. Mit Hilfe der Polizei wurde der Mann schließlich aus der Wohnung geholt, da er sich weigerte, diese zu verlassen. Der Brand begrenzte sich auf den Balkon und wurde mit einem Feuerlöscher gelöscht. Anschließend wurde das Brandgut vom Balkon entfernt und vor dem Gebäude abgelöscht.

Der Wohnungsmieter wurde in der Folge aufgrund des Verdachtes einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Zudem wurde ein Feuerwehrmann wegen Kreislaufproblemen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Männer blieben unverletzt, sie konnten die Klinik bereits wieder verlassen.

Das Feuer beschädigte zudem Teile der Gebäudefassade. Der Sachschaden wird auf 10000 Euro geschätzt. (SZ)

