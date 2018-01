Zwei Mädchen vermisst „Wo sind Vanessa Karl und Maja Sander?“ fragt die Polizeidirektion Görlitz. Die beiden Mädchen aus Zittau sind von zu Hause ausgerissen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die 14-jährige Maja Sander ... Die 14-jährige Maja Sander ...

... und die ein Jahr ältere Vanessa Karl aus Zittau werden vermisst.

Landkreis Görlitz. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung und der Medien bei der Suche nach zwei 14 und 15 Jahre alten Mädchen aus Zittau. Maja Sander und Vanessa Karl haben am Dienstagmorgen ihre Familie verlassen und sich mit unbekanntem Ziel aufgemacht. Ihren Müttern schrieben sie einen Brief und kündigten an, sich eine „Auszeit“ nehmen zu wollen.

Nach ersten Erkenntnissen haben sich beide Jugendliche am Dienstag in Dresden aufgehalten. Weitere Hinwendungsorte könnten laut Polizei auch im Raum Nürnberg, Köln-Bonn, dem Ruhrgebiet, Berlin oder auf der Insel Usedom gegeben sein. Von einer konkreten Gefahrenlage sei derzeit nicht auszugehen. Dennoch wird die Polizei die beiden Mädchen bei Antreffen in Gewahrsam nehmen und ihren Erziehungsberechtigen zuführen. Um die beiden Abenteurerinnen ergreifen zu können, bittet die Polizei um Informationen zum aktuellen Aufenthaltsort der Jugendlichen.

Die 14-jährige Maja Sander ist etwa 173 cm groß und wirkt etwas älter. Sie ist schlank und hat eine blasse Hautfarbe. Ihre Haare sind braun, glatt und lang. Sie ist vermutlich mit einer schwarzen Jacke mit Fellkragen und einer blauen Jeans bekleidet. Die ein Jahr ältere Vanessa Karl ist etwa 155 cm groß und wirkt etwas jünger. Das Mädchen ist ebenfalls schlank und hat eine blasse Hautfarbe. Ihre Haare sind schwarz und wellig. Sie ist vermutlich mit einer lila-weißen Jacke sowie dunklen Hosen und Stiefeln bekleidet.

Wer weiß, wo sich Maja Sander und Vanessa Karl aufhalten, wird gebeten, sich umgehend an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Zittau-Oberland auch telefonisch unter 03583 62-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (szo)

