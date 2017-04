Zwei Mädchen vermisst Die beiden 15 und 16 Jahre alten Mädchen sind aus dem Kinderheim verschwunden.

Vermisst: Josefina (l.) und Jody-Manuela © Polizei

Die Dresdner Polizei sucht nach der vermissten Josefina B. (15) und Jody-Manuela D. (16) aus Freital.

Die Mädchen verließen am Montagabend das Kinderheim an der Burgwartstraße, seitdem ist nicht bekannt, wo sie sich aufhalten. Mögliche Anlaufpunkte wurden von den Beamten zwischenzeitlich geprüft. Bislang konnten die Vermissten nicht ausfindig gemacht werden. Hinweisen zufolge könnten sie sich in Dresden aufhalten.

Das scheinbare Alter der beiden Gesuchten liegt bei 16 Jahren. Josefina ist 1,76 Meter groß und schlank. Sie hat lange dunkelbraune Haare und ist mit einer dunklen Jacke und einem gelb-schwarzen Fußballfanschal bekleidet. Jody-Manuela ist 1,57 Meter groß und schlank. Sie hat lange rot-schwarz gefärbte Haare und trägt vermutlich eine dunkle Collegejacke mit weißen Ärmeln.

Die Polizei bezieht nun die Öffentlichkeit in die Suche ein und fragt: Wer hat die Vermissten seit dem Zeitpunkt ihres Verschwindens gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise nehmen das Polizeirevier Dippoldiswalde oder die Dresdner Polizei unter der Rufnummer 0351-4832233 entgegen. (szo)

