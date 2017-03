Zwei Mädchen vermisst Anna Neitsch und Sarah Csikós haben am Sonnabend ihre Betreuungseinrichtung in Bautzen verlassen. Bei der Suche nach den Jugendlichen bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hilfe.

zurück Bild 1 von 2 weiter Anna Neitsch © privat Anna Neitsch

Sarah Csikós

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei vermissten Mädchen. Die beiden 13 und 15 Jahre alten Freundinnen Anna Neitsch und Sarah Csikós haben am Sonnabendabend ihre Betreuungseinrichtung in Bautzen verlassen. Ein Mobiltelefon der Mädchen wurde noch am selben Abend in der Dresdener Innenstadt geortet. Seitdem ist der Aufenthaltsort der Jugendlichen unbekannt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich im Raum Dresden, Freiberg oder Riesa aufhalten. Für beide Mädchen besteht nach Polizeiangaben „die Gefahr der Verwahrlosung durch Alkohol- oder Drogenkonsum“.

Die Gesuchten sind schlank, etwa 165 cm groß und tragen mittellanges Haar. Vermutlich sind sie mit schwarzen Leggins, schwarzen Turnschuhen sowie schwarzen Jacken bekleidet. (szo)

Hinweise an 03591 3560

zur Startseite