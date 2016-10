Zwei Mädchen vermisst Die Dreizehnjährigen sind am Sonnabend nicht mehr nach Hause gekommen. Die bisherige Suche verlief erfolglos. Wer hat sie gesehen?

Annalena Petrick (links) und Anna Neitsch

Anna Neitsch (roter Pfeil) und Annalena Petrick (grüner Pfeil).

Anna Neitsch

Bei der Suche nach zwei 13-jährigen Mädchen bittet die Polizei um die Mithilfe. Anna Neitsch und ihre gleichaltrige Freundin Annalena Petrick sind am Sonnabendabend nicht wie vereinbart zu den elterlichen Wohnungen in Weigsdorf-Köblitz und Königswartha zurückgekehrt.

Ihr Aufenthaltsort ist gegenwärtig unbekannt. Offenbar sind die Mädchen von zu Hause ausgerissen und gemeinsam unterwegs. Sie sollen sich am Sonnabendabend in der Bautzener Innenstadt aufgehalten haben. Auch gab es Hinweise darauf, dass sie sich in Dresden befanden. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei und die Überprüfung von Anlaufadressen im Bekanntenkreis brachten bislang keinen Erfolg.

Zu beiden Mädchen besteht eine medizinisch-psychische Vorgeschichte. Anna Neitsch ist auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Die Mädchen sind von schlanker Statur und etwa 165 cm groß. Sie haben lange, gefärbte Haare und wirken älter, als sie sind.

Anna trägt vermutlich eine schwarze Jacke mit der Aufschrift „Freiwild“ sowie eine helle Jeanshose und einen schwarzen Rucksack. Annalena ist vermutlich mit einer grünen Jacke, einer schwarzen Leggings und weißen Schuhen bekleidet.

Die Polizei sucht Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden Mädchen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bautzen, auch telefonisch unter der Rufnummer 03591 356-0, entgegen.

