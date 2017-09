Zwei Luthereichen für den Doppelort Zur Jubiläum der Reformation wurden am Kinderspielplatz in Pratzschwitz zwei Eichen gefplanzt.

Ortsvorsteher Dieter Fuchs (FW) gießt die neue Eiche. © Zschiedrich

Anlässlich des 500. Jubiläums der Reformation hatte der Ortschaftsrat Birkwitz-Pratzschwitz im Frühjahr beschlossen, zwei Luthereichen zu pflanzen. Anfang September wurden die Eichen in Birkwitz am Kinderspielplatz und in Pratzschwitz am Dorfplatz gesetzt. Die Beschilderung übernimmt der Förderverein Birkwitz-Pratzschwitz im Herbst. (hui)

