Zwei Loipen sind festgefahren In der Region Altenberg/Zinnwald ist Langlauf möglich. Und am Skihang in Altenberg ist der Lift in Betrieb.

Im Kahleberggebiet hat die Stadt Altenberg zwei Loipen festgefahren. © Egbert Kamprath

Altenberg/Zinnwald. Das Wetter schlägt derzeit einige Kapriolen. Am Sonntagabend ist noch etwas Schnee gefallen und in der Nacht sind die Temperaturen dann merklich gestiegen. Im Gebirgsvorland sind sie weit aus dem Frostbereich herausgeklettert. So stand am Montagnachmittag die Quecksilbersäule an der Wetterstation in Dippoldiswalde-Reinberg bei sieben Grad Celsius im Plus-Bereich.

Anders sah es oben auf dem Erzgebirgskamm aus. In der Früh herrschte in Zinnwald eine Temperatur von null Grad, und davon wich sie den ganzen Tag kaum ab. Es herrschte aber auch Nebel, der sich mit der Kälte zu Raureif verbunden hatte. Für die Skifreunde sind das gute Nachrichten. Denn die Schneeunterlage, die in den vergangenen Tagen gefallen ist, bleibt bei solchen Temperaturen erhalten. 27 Zentimeter Pappschnee hat Wetterbeobachter Lars Wagner am Montagmorgen in Zinnwald gemessen, davon waren fünf Zentimeter Neuschnee.

Im Kahleberggebiet hat die Stadt Altenberg zwei Loipen festgefahren, die an der Scharspitze und die am Kahleberg. Am Skilift Altenberg liegt dank Kunstschnee eine reichliche Schneedecke. Der Schlepplift und der Zauberteppich haben bis Mittwoch von 10 bis 20 Uhr geöffnet, am Donnerstag und Freitag von 10 bis 22 Uhr, informierte das Tourist-Info-Büro. (SZ/fh)

