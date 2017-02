Zwei Lieder für die Schulleiterin Hunderte Kinder haben bei Angelika Schmidt Rechnen und Schreiben gelernt. Mit viel Musik schickten sie Schüler und Kollegen nun in den Ruhestand.

Wissen vermitteln, ist für Angelika Schmidt eine Lebensaufgabe gewesen. Mehr als 20 Jahre hat sie die Roßweiner Grundschule geleitet, aber auch noch unterrichtet. Jetzt ist sie nach 45 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet worden. © Dietmar Thomas

Bloß nicht weinen! Das hatte sich Angelika Schmidt fest vorgenommen. Doch an ihrem letzten Tag als Leiterin der Grundschule am Weinberg in Roßwein klappte das nicht. Schon, als sie das Musikzimmer betrat, in dem sämtliche Schüler und Lehrer, Hortnerinnen und einige Eltern versammelt waren, musste Angelika Schmidt schlucken. Die ersten Tränen rollten wenig später, als sie die Mädchen und Jungen in einem Lied mit einem Engel verglichen. Den zweiten Song, Mark Forsters „Chöre“, hatte Musiklehrer Maik Oyen umgeschrieben. „Und die Schule singt für dich“, tönte es dutzendfach durch das Musikzimmer. „Dass ich mal ein Lied bekommen werde, habe ich nicht gedacht“, gestand Angelika Schmidt.

Als seine Musiklehrerin hat Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) die scheidende Schulleiterin noch vor seinem geistigen Auge. Als Rathauschef und Schulträger schätzte er aber auch Schmidts Engagement als Schulleiterin. Nach der Wende habe sie das Ruder an sich gerissen – auch auf Drängen der Kollegen. Ihrem Einsatz schrieben Lindner und auch Hortleiterin Birgit Schwitzky „wundervolle Erlebnisse“ durch das Zirkusprojekt oder die Weihnachtsaufführungen zu.

Die 45 Jahre im Schuldienst von Angelika Schmidt hatte Birgit Schwitzky in Gedichtform verpackt. Und auch die Hortleiterin widmete ihrer langjährigen Kollegen noch ein eigenes Lied. Im Text erfuhren die Zuhörer unter anderem von Angelika Schmidts selbstlosem „Unter-Wasser-Einsatz“: Nach einer Havarie stand die Chefin der Schule selbst barfuß im Wasser und kehrte das mit beherztem Schwung die Treppe hinunter. „Bleib weiter umtriebig und spontan, wir begleiten weiter deine Lebensbahn“, versprachen die Schüler und Kollegen singend.

Geboren und aufgewachsen ist Angelika Schmidt in Salzwedel. „Aber eigentlich komme ich aus Eilenburg“, sagte die 65-Jährige. Ihre ersten Unterrichtsstunden nach der Ausbildung gab die scheidende Schulleiterin in Döbeln an der Leninschule. Über weitere Zwischenstationen kam sie 1978 nach Roßwein an die Paul-Rockstroh-Oberschule, wie die Grundschule am Weinberg seinerzeit hieß. Nach fast 40 Jahren in diesem Haus verabschiedete sich Angelika Schmidt mit dem Versprechen, die Verbindung nicht abreißen zu lassen. Später könne sie sich vorstellen, über eine Mitarbeit im Schulförderverein nachzudenken. Jetzt wolle sie aber erst einmal ihren Schreibtisch räumen. An dem nimmt ab 1. Februar kommissarisch die bisherige Stellvertreterin Barbara Richter Platz. Bis zum Schuljahresende wird sie die Grundschule leiten. Angelika Schmidt hat nun mehr Zeit für ihre Familie und ihre zwei großen Hobbys: das Klöppeln und die Orchideenzucht.

