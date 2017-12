Zwei Lichtblicke für das marode Haus Das kaputte Haus in der Görlitzer Bismarckstraße 29 muss nicht abgerissen werden, stattdessen sichert die Stadt ab Januar das Dach. Ein anderer Bauherr will die Nummer 20 sanieren.

Das Dach des Hauses Bismarckstraße 29 ist akut einsturzgefährdet, deshalb musste die Stadt die Straße in dem Bereich sperren. Nun aber steht fest, dass das Gebäude erhalten bleiben kann. Die Stadt will das Dach ab 3. Januar sichern. © Pawel Sosnowski/pawelsosnowski.c

Bürgermeister Michael Wieler machte es kurz: „Weil der Besitzer nichts tut, müssen wir als Stadt handeln. Voraussichtlich ab 3. Januar sichern wir das Dachgeschoss der Bismarckstraße 29“, erklärte er den Stadträten im Technischen Ausschuss am Mittwochabend. Nach der vorliegenden Schätzung werde das etwa 75 000 Euro kosten. Die Stadt geht in Vorleistung, wird aber versuchen, das Geld später vom Eigentümer des Hauses zurückzubekommen.

Prinzipiell ist die geplante Sicherung eine gute Nachricht, und das gleich in doppelter Hinsicht. Zum einen hatte die Stadt im Vorfeld auch einen Abriss des Hauses nicht ausgeschlossen. Der ist nun vom Tisch. „Nach der Dachsicherung wird das Gebäude wieder sicher stehen“, sagt Hartmut Wilke, der Leiter des Amtes für Stadtentwicklung. Zum anderen ist es eine gute Nachricht für Autofahrer, Anwohner und vor allem die Gewerbetreibenden in der Bismarckstraße, die seit Beginn der Sperrung am 30. November teils erhebliche Umsatzeinbußen verzeichnen, weil die motorisierte Kundschaft nicht mehr zu den Läden fahren kann. Jetzt zeichnet sich für sie eine Lösung ab. „Unser Ziel ist es, die Sicherung so schnell wie möglich abzuschließen“, sagt Wilke. Eine Firma ist schon gefunden. Wenn alles nach Plan läuft, soll die Bismarckstraße im März wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden.

Ob das nun Anfang oder Ende März wird, ist in erster Linie vom Wetter abhängig. „Es gibt erhebliche Schäden am Dach“, erklärt Wilke, der das Gutachten des Statikers vorliegen hat: „Das Dach muss oberhalb der Decke zum Spitzboden abgenommen werden.“ Auch die Dachsparren und weitere Dachteile müssen weichen, an der Straßenseite sogar noch ein Stück tiefer. Anschließend werden Teile wieder aufgebaut, damit der Dachstuhl konstruktiv fest ist, also statisch sicher steht. Zuletzt erhält das Gebäude ein Notdach aus Dachpappe. Das Flachdach soll mit einem leichten Gefälle versehen werden, damit Regenwasser ablaufen kann.

Der Nachteil des Ganzen: Der Zeitplan ist vom Wetter abhängig. „Bei Regen hat es wenig Sinn, das Dach offen zu lassen“, sagt Wilke. Mit anderen Worten: Regnet es am 3. Januar, dann kann sich der Beginn der Arbeiten verzögern. Die Stadt hofft auf ein längeres Zeitfenster, in dem es absehbar nicht stark regnet oder schneit. Trotz dieser Unsicherheit hofft Wilke, dass die Sicherungsarbeiten bis März erledigt sind: „Dann brauchen wir die Bismarckstraße ja auch wieder als Umleitungsstrecke für den Postplatz, wo nach dem Winter der dritte Bauabschnitt beginnt.“

Die Optik der Bismarckstraße 29 wird sich durch den Eingriff nicht verändern, glaubt der Amtsleiter: „Man wird von der Straße schon sehr genau hinschauen müssen, um überhaupt einen Unterschied zu sehen.“ Was ihn aber ärgert: Der Hauseigentümer kooperiert überhaupt nicht mit der Stadt. Eigentlich ist er für die Sicherheit zuständig, doch er hat mehrere Schreiben der Stadtverwaltung unbeantwortet gelassen, einmal sogar mit rechtlichen Schritten gedroht, falls die Stadt sein Eigentum anrührt. Vorige Woche hatte ihm die Stadt noch eine letzte Frist gesetzt: Bis zum Beginn dieser Woche sollte er sichtbar damit beginnen, das umzusetzen, was im Gutachten steht. „Er hat auch diese Frist ohne jegliche Reaktion verstreichen lassen“, bedauert der Amtsleiter. Bei dem Eigentümer handelt es sich laut Wilke um eine Einzelperson mit fremdländisch klingendem Namen, aber mit Adresse in Deutschland. Ihm gehören in Görlitz auch noch andere unsanierte Häuser, von denen aber keines akut einsturzgefährdet ist.

Dass die Gewerbetreibenden in der Bismarckstraße auch wirtschaftlich unter der Sperrung leiden, weiß Wilke: „Wir können aber nicht viel tun, um ihnen zu helfen.“ Die Stadt sei nicht schuld an der Situation, sondern der Eigentümer. Und: Die Vollsperrung ist aktuell die einzige Möglichkeit, um die Sicherheit zu gewährleisten. Während der Sicherungsarbeiten ändere sich das nicht: „Dafür brauchen wir einen großen Kran – und der muss auf der Straße stehen.“ Wilke denkt derzeit darüber nach, eine Anwohnerinformation zu organisieren. Allerdings könnte die Stadt auch dort nur die Situation erklären, nicht ändern.

Eigentümer der Nummer 20 will sein Haus jetzt komplett sanieren

Es ist nur ein Zufall, aber ein schöner: Wenige Eingänge weiter, in der Bismarckstraße 20, plant ein anderer Eigentümer eine Komplettsanierung seiner Immobilie. Konkret handelt es sich dabei um das Nachbarhaus des Hotels Meridian. Auch das wurde jetzt im Technischen Ausschuss bekannt. Die Räte stimmten zu, dem Eigentümer 90 000 Euro Fördermittel aus dem Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ für die Sanierung der äußeren Hülle zu zahlen. Es handelt sich um ein denkmalgeschütztes Gründerzeitgebäude, das um 1880 erbaut wurde. Das viergeschossige Wohnhaus mit Laden im Erdgeschoss steht komplett leer. Nach der Sanierung soll es acht Wohnungen mit einer Gesamtfläche von 772 Quadratmetern und ein Büro oder Atelier mit 28 Quadratmetern beherbergen. Eine Wohnung im Erdgeschoss wird über eine Rampe im Hof barrierefrei erschlossen. Das Gebäude wurde bereits vor einigen Jahren durch den vorigen Eigentümer notgesichert. Die Stadt hofft, dass mit der Sanierung ein positives Zeichen für diese Straße gesetzt wird, die „momentan von einer Häufung sanierungsbedürftiger und leer stehender Bausubstanz geprägt ist.“

