Zwei Leichtverletzte nach Brand

Mochau. Wegen des Verdachts der Brandstiftung in einem Schuppen ermittelt die Döbelner Polizei. Kurz vor 9 Uhr wurden am Sonnabend Feuerwehr und Polizei in die Siedlungsstraße nach Mochau gerufen. Nach ersten Erkenntnissen hatten unbekannte Täter einen Strohballen in einem unverschlossenen Schuppen in Brand gesetzt. Zwei Anwohner löschten die Flammen. Beide wurden anschließend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht und dort nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Der entstandene Sachschaden ist gering. (DA)

