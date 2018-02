Zwei Lautaer organisieren Modellbau-Show In der Niederlausitzhalle in Senftenberg werden am Wochenende etwa 100 Modellbauer erwartet – und viele Besucher.

Torsten (li.) und Sebastian Schmoll aus Lauta organisieren gemeinsam mit Partnern die Modellflug-, Racecar- und Baumaschinenshow in der Niederlausitzhalle. Foto: KD

Die Modellflug-, Racecar- und Baumaschinenshow in der Niederlausitzhalle Senftenberg wird mit jedem Jahr mehr zum Magneten für Vereine aus allen Sparten des sich bewegenden Modellbaus. Etwa 100 Aktive aus Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Tschechien bekommen am Wochenende viele Möglichkeiten, ihre anspruchsvollen Freizeitbeschäftigungen einem interessierten Publikum vorzustellen. Die fünfte Auflage der Veranstaltung wird organisiert von Torsten und Sebastian Schmoll aus Lauta, dem Team der Niederlausitzhalle sowie einem Senftenberger Autohaus als Sponsor.

Die Vereine werden in der 2 000 Quadratmeter großen Halle selbst gebaute funkferngesteuerte Autos, Radlader, Helikopter und Raupen in verschiedenen Größen vorführen. Der Modellsportverband Sachsen hat vor, mit Besucherkindern einen Wurfgleiter aus Depron zu basteln und auszuprobieren. Der Aeroclub Schwarzheide wird im Außenbereich ein bemannt zu steuerndes Segelflugzeug vorstellen.

Der Lautaer Torsten Schmoll, sein Sohn Sebastian und der 14-jährige Tom Kießlich aus Groß Särchen werden in einer Show selbst gebaute Fesselflugmodelle und funkferngesteuerte Flugzeuge vorstellen. Das Publikum wird beim Fesselflug an einer fünf Meter langen Leine diverse Kunstflugelemente wie den Wellenflug candle oder den Looping zu sehen bekommen. „Besucher können den Fesselflug im Lehrer-Schülerbetrieb auch selbst ausprobieren“, kündigt Torsten Schmoll an.

Sein Sohn Sebastian präsentiert bei der Veranstaltung am Wochenende die neue, gemeinsam mit seinem Vater gebaute russische Kunstflugmaschine YAK 54 SL. Sie hat eine Flügelspannweite von 2,60 Meter, einen 15 PS starken Benzinmotor, ist funkferngesteuert und kommt nur im Freien zum Einsatz, erklärte der 19-Jährige. Er hat mit solchen Modellflugzeugen von 2012 bis 2016 erfolgreich an Wettbewerben des Deutschen Modellfliegerverbandes und an Weltcups teilgenommen.

Die YAK 54 SL will Sebastian Schmoll bundesweit bei Freiluft-Flugshows fliegen, an denen sich auch Torsten Schmoll und Tom Kießlich mit eher selten gezeigten Fesselflugmodellvorführungen beteiligen. Sie werden sich im Verlauf dieses Jahres auch noch in Hoyerswerda präsentieren.

Erst einmal sind sie neben vielen anderen Modellsportlern am 24./25. Februar bei der Modellflug-, Racecar- und Baumaschinenshow in der Niederlausitzhalle zu erleben. Die Veranstaltung steht Besuchern am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr offen. Erwachsene zahlen pro Tag 5 Euro Eintritt, Kinder ab 4 Jahre 3 Euro und Familien mit zwei Erwachsenen und mindestens einem Kind 12 Euro.

