Zwei laufen getrennte Wege Tilo Werner lief am Sonntag in Karlovy Vary Halbmarathon. Am 1. Juni gibt es den nächsten Lauf. Ohne den Meusegaster Verein.

Meusegast und Dohna – irgendwie läuft da seit einiger Zeit was schief. Meusegaster Sportverein und Dohnaer Stadtverwaltung haben 2010 den Dohnaer Stadtpokal ins Leben gerufen, eine Veranstaltung mit mehreren Läufen. Im verflixten siebenten Jahr nun trennen sich ihre Wege immer öfter. Nach der Absage des Meusegaster Vesperlaufes im April, gibt es nun die nächste Meinungsverschiedenheit.

Während Dohnas Hauptamtsleiter Tilo Werner in Karlovy Vary den Halbmarathon gelaufen ist, hat sich der Meusegaster Vereinsvorsitzende Andreas Burow beschwert. Und zwar darüber, für die Teamchallenge am 1. Juni in Dresden nicht von Dohna eingeladen worden zu sein. Darüber ärgert sich Werner nun. Er organisiert seit neun Jahren die Staffeln für die Stadt Dohna. Zwei Sportler vom MSV Meusegast hatten sich dieses Jahr zur Teilnahme gemeldet, sagt Werner. „Und beide laufen auch mit.“ Eine offizielle Anfrage des Vereins habe es jedoch nicht gegeben. Bisher hatte der Meusegaster Verein immer die meisten Staffeln am Start. Doch Dohna müsse bewusst mit den Geldern umgehen, sagt Werner. Deshalb laufen dieses Jahr in Dresden auch nur acht Staffeln, in den vergangenen Jahren waren es bis zu zwölf. Es sei also auch klar, dass der Bürgermeister nicht jedes Jahr die gleichen Vereine einlädt.

