Zwei Laster aufgebrochen Diebe hatten es im Industriegebiet Neubodenbach auf zwei Lkws abgesehen. Sie stahlen Ladung und Treibstoff.

Zwei Lkws im Industriegebiet Neubodenbach wurden in der Nacht zu Sonnabend aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, öffneten die unbekannten Täter zunächst die Verplombung eines Lasters und entwendeten eine Palette mit Elektronikbauteilen im Wert von etwa 5 000 Euro. An dem zweiten Fahrzeug zapften sie etwa 400 Liter Diesel ab. Der Schaden hier: rund 500 Euro. Die Beamten entdeckten bei der Anzeigenaufnahme Diebesgut, das aus der Ladung des ersten Lkws stammte. An den Lkws entstand ein Schaden von rund 100 Euro durch den Aufbruch. (szo)

