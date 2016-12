Zwei Läufe zu Silvester In Bautzen steigt am Vormittag das 50. Jubiläum. Oberlichtenau lädt ab Mittag zur 38. Auflage seines beliebten Rennens.

Marc Schulze – der Gesamtsieger des 2016er Ultramarathons am Rennsteig, des Oberelbemarathons und der Team Challenge – hat seine Teilnahme am Oberlichtenauer Silvesterlauf zugesagt. © PR

Leichtathletik. Der Bautzener Silvesterlauf feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Aus diesem Grund lädt der Bautzener Leichtathletikverein Rot-Weiß 90 ganz besonders zu diesem traditionellen Rennen ein. Dieser Silvesterlauf in der Spreestadt wird schon um 9.30 Uhr im Stadion Müllerwiese gestartet. Den Teilnehmern stehen drei Strecken zur Auswahl. Die 2,5-Kilometer-Distanz führt durch das Spreetal bis zum Bombardier-Parkplatz und zurück zur Müllerwiese.

Die 5,3-Kilometer-Strecke sowie die 10,6-Kilometer-Strecke werden als Rundkurs gelaufen. Beide Strecken beginnen ebenfalls im Stadion Müllerwiese und gehen durch den Humboldthain und das Spreetal wieder zurück zum Stadion. Für die 5,3-Kilometer-Strecke ist diese Runde einmal und für die 10,6-Kilometer-Strecke zweimal zu laufen.

Spezielle Medaillen zum Jubiläum

Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums hat der BLV spezielle Medaillen fertigen lassen, die jeder Läufer nach seinem Zieldurchlauf erhält. Im Anschluss werden die Streckensieger und Streckensiegerinnen im Stadion Müllerwiese geehrt. Jeder erfolgreiche Teilnehmer erhält eine Urkunde. Im Ziel stehen Duschen zur Verfügung und es gibt heißen Tee, Glühwein und Kuchen. Anmeldungen für den Bautzener Lauf sind im Vorfeld online möglich oder am Wettkampftag bis 15 Minuten vor dem Start.

Zum bereits 38. Mal lädt die kleine Laufgruppe der Sportgemeinschaft Oberlichtenau die sächsische Läuferfamilie zum sportlichen Jahresausklang ein. Diesmal gibt es eine nicht ganz unerhebliche Änderung. Aufgrund strengerer verkehrsrechtlicher Bedingungen konzentriert sich der Wettbewerb auf die Straße von Oberlichtenau nach Mittelbach. Der auf 7,8 Kilometer verkürzte Hauptlauf führt in diesem Jahr nicht über Großnaundorf, sondern von Oberlichtenau bis in die Ortslage von Mittelbach, dort rund um das Denkmal der Gefallenen und zurück nach Oberlichtenau.

Es wird also ein reges Treiben geben, wenn 400 oder mehr Aktive die kleine Straße zwischen 13.50 und 15 Uhr bevölkern. Wolfgang Bieger von der SGO: „Deshalb die Bitte an alle Autofahrer, in diesem kurzen Zeitraum auf die Fahrt auf der gesperrten Straße zu verzichten. Und falls sich eine Fahrt nicht vermeiden lässt, nehmen Sie den kleinen Umweg über Großnaundorf in Kauf!“ Für die Lausitz-Laufserie gibt es in Oberlichtenau die letzten Punkte des Jahres 2016. Alle anderen Wertungen wie Lichtenauer Sachsencup, Bezirksrangliste Dresden oder Oppacher Läufercup haben ihre Listen bereits geschlossen.

Oberlichtenau zieht Top-Sportler an

Dennoch hat der Oberlichtenauer Silvesterlauf durchaus eine magische Anziehungskraft. Die Wanderpokale für die Schnellsten beim Hauptlauf standen schon bei international recht erfolgreichen Athleten: Maik Petzold, Jens Borrmann, Alexander Schilling oder Markus Thomschke sowie auch bei Sandra Beck, Annett Finger, Anna Isabela Böge und vielen anderen. Im letzten Jahr kamen Marc Schulze – der Gesamtsieger des 2016er Ultramarathons am Rennsteig, des Oberelbemarathons und der Team Challenge – und Sportmedizinerin Konstanze Friedrich als Erste des Hauptlaufes ins Ziel. Schulze hat seine Teilnahme erneut zugesagt.

Triathlet und Lokalmatador Markus Thomschke wird nicht an den Start gehen. Bieger: „Er bereitet sich gezielt auf die Saison 2017 vor und unterstützt in diesem Jahr unser Organisationsteam. Ironman-Militärweltmeister Sven Kunath, wie Thomschke ein Mann mit Oberlichtenauer Wurzeln, hat sich noch nicht entschieden.“ Für Kunath – wie für die meisten anderen auch – sind Platzierung und Laufzeit beim traditionellen Silvesterlauf eher sekundär.

„Ein nettes Pläuschchen mit anderen Teilnehmern vor, während oder nach dem Lauf, ein Glühwein, freilich erst nach dem Lauf und zum Abschluss noch ein Gläschen Wein auf das Wohl von Hans Höfgen, der zwischen Weihnachten und Neujahr Geburtstag hat“, berichtet Wolfgang Bieger über den gelassenen Umgang beim letzten Rennen des Jahres.

Höfgen wurde auch 2016 wieder Zweiter im Lichtenauer Sachsencup in der AK 75 bis 79 Jahre. Der Oberlichtenauer Laufenthusiast der ersten Stunde ist sicher wieder am Start. Ebenso wie Holger Uhlmann, der nach dem Lauf in St. Petersburg im Juli seinem 100. Marathon entgegenfiebert. Nachmeldungen sind in Oberlichtenau bis 13.30 Uhr möglich. Der Hauptlauf wird um 14 Uhr gestartet. (cme/wb)

