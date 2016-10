Zwei Ladendiebinnen in Zittau gefasst Die Tschechinnen hatten Kleidung und Kosmetik im Wert von 1800 Euro bei sich, als sie in einem Geschäft ertappt wurden.

Zittau. Abruptes Ende einer bis dahin erfolgreichen Diebestour am Donnerstagabend: In der Zittauer Frauenstraße wurden zwei Frauen festgenommen, die zuvor in mindestens zwei Läden Kleidung und Kosmetikartikel gestohlen haben. Gefasst wurden sie in einem weiteren Kosmetikladen, weil das Personal auf sie aufmerksam wurde und die Polizei rief.

Die beiden Tschechinnen sind 29 und 38 Jahre alt und waren alkoholisiert. Die Tests ergaben 1,1 und 1,9 Promille. Weitere Ermittlungen laufen. (szo)

