Zwei Ladendiebe in Ebersbach-Neugersdorf erwischt Detektiv alarmiert die Polizei, die schnell eintrifft.

Symbolfoto © dpa

Ebersbach-Neugersdorf. Die Polizei hat am Mittwochmorgen gleich zwei Ladendiebe festnehmen können. Die beiden Tschechen im Alter von 38 und 42 Jahren waren einem Ladendetektiv aufgefallen, als sie in einem Geschäft auf der Johann-Andreas-Schubert-Straße in Ebersbach unterwegs waren. Als einer der Männer zwei Flaschen Schnaps in seiner Jacke verschwinden ließ, wurde er vom Detektiv angesprochen und festgehalten. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mit.

Der Dieb riss sich gewaltsam los, schupste den Ladendetektiv und flüchtete. Die alarmierte Polizei konnte ihn aber schnell vorläufig festnehmen. Ebenso den zweiten Tschechen, der im Fluchtauto saß.

In dem Auto entdeckten die Beamten weiteres Diebesgut aus verschiedenen Geschäften im Wert von mehr als 300 Euro. Der Ladendetektiv wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. (sz/on)

