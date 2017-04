Zwei Kriminelle dreimal erwischt Die beiden Männer hatten in Bad Schandau und Pirna mehrmals gestohlen und waren in der S-Bahn schwarz gefahren. Nun wird ermittelt.

© picture alliance / dpa

Die Bundespolizei hatte es seit Montagabend gleich dreimal mit zwei Tschechen (23, 24) zu tun, die sich nicht an Gesetz und Ordnung hielten.

Das erste Mal begegneten die Beamten den zwei Männern am Montagabend, als diese versuchten, in Bad Schandau in einem Supermarkt sieben Packungen Rasierklingen zu entwenden.

Wenig später wurde die Bundespolizei informiert, dass sich in der S-Bahn von Bad Schandau in Richtung Pirna zwei Personen befinden, die versucht haben, sich der Fahrkartenkontrolle zu entziehen. Als die Polizisten sie dann kontrollierten, stellte sich nicht nur heraus, dass beide nicht im Besitz gültiger Fahrkarten sind, es handelte sich auch um alte Bekannte: nämlich um die beiden Männer, die kurz zuvor in Bad Schandau Rasierklingen stehlen wollten.

Am Dienstagmorgen, kurz nach um zwei, fielen einer Streife in Pirna auf der Dresdner Straße zwei Männer auf. Bei der Kontrolle konnten die beiden gegenüber den Beamten keine plausiblen Angaben über die Herkunft der zwei mitgeführten Fahrräder machen. Ebenso wenig über sieben Packungen Schokolade und drei Packungen Zigarillos, die sie bei sich hatten. Auch Eigentumsnachweise konnten beide nicht vorzeigen.

Vielmehr stellten die Beamten fest, dass die Männer bereits am Vortag wegen versuchten Diebstahls und Erschleichens von Leistungen polizeilich erfasst worden waren. Zudem hatten die Männer am Montag bei ihrer Bahnfahrt in Richtung Dresden noch nicht die Fahrräder, Schokolade und Zigarillos bei sich, weshalb die Beamten erneut den Verdacht des Diebstahls hatten.

Nun wird weiter gegen die beiden Tschechen ermittelt. (szo)

zur Startseite