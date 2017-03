Zwei Knöllchen – Schiebocker zahlt nicht Helmut Gnauck soll beim Anwohnerparken Fehler gemacht haben. Eine Antwort aus dem Rathaus bekommt er nicht.

Helmut Gnauck wohnt in der Innenstadt von Bischofswerda. Sein Auto stellt er nahe der Wohnung auf dem Neumarkt ab. Den entsprechenden Ausweis dafür hat er sich auch für dieses Jahr geholt und im Auto, wie er sagt. Trotzdem bekommt er Knöllchen. © Steffen Unger

Wohnen in der Innenstadt von Bischofswerda: Für Helmut Gnauck und seine Frau ist das schön, seit Beginn des Jahres aber auch mit Ärger verbunden. Zweimal kassierte die Familie für ihr am Neumarkt geparktes Auto ein Knöllchen. Zu Unrecht, finden die Gnaucks.

Verwarnt wurde Helmut Gnauck am 24. Januar und 10. Februar, weil er jeweils auf einem Parkplatz gestanden haben soll, der für ihn verboten ist. So steht es auf dem Ausdruck der Vollzugsbediensteten, der beide Male unterm Scheibenwischer klemmte. Nur warum ist dieser Parkplatz falsch, fragt sich Helmut Gnauck. Dort stellt er seit 2008 sein Auto immer ab und nie gab es Ärger. Wie er sagt, klemmte die Bewohnerparkkarte hinter der heruntergeklappten Sonnenblende gut sichtbar im Auto.

Er widerspricht

Dass er des Falschparkens bezichtigt wird, will sich Helmut Gnauck nicht gefallen lassen. Er spricht im Rathaus vor und widerspricht. Beim ersten Mal übergab er einer Mitarbeiterin vom Team Ordnung und Sicherheit, wie das jetzt im Rathaus heißt, die Quittung über zehn Euro, die an der Windschutzscheibe steckte. „Einsicht, wie gewünscht, in das Beweisfoto bekam ich nicht“, sagt er. Aber die Mitarbeiterin habe versprochen, die Angelegenheit zu klären. „Ich bekäme Post“, sagt Helmut Gnauck.

Post blieb aus, dafür kam das zweite Knöllchen wegen des angeblich gleichen Delikts. Wieder ging Helmut Gnauck ins Rathaus. Diesmal traf er auf eine andere Mitarbeiterin. Wieder gab er aber die Quittung ab, wieder bekam er keine Einsicht in das Beweisfoto und wieder versprach ihm die Mitarbeiterin, sie werde sich kümmern. Er bekäme Post.

Wie Helmut Gnauck versichert, bekam er keine klärende Post. Deswegen verschickte er inzwischen welche. Er schrieb an Oberbürgermeister Holm Große eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Diese richtet sich gegen die beiden Mitarbeiterinnen des Rathauses, mit denen Helmut Gnauck in seiner Park-Angelegenheit Kontakt hatte. Unter anderem schreibt er: „Das Verhalten der genannten Mitarbeiterinnen – die SZ lässt die Namen weg (d.Red) – empfinde ich unverschämt. Ich wünsche, dass mein Anliegen schnellstmöglich bearbeitet wird und die genannten Mitarbeiter eine Rüge erhalten, sie in Zukunft ihrer Arbeit korrekter nachgehen. Des Weiteren erwarte ich eine Entschuldigung.“

Nur ein Versehen?

Unklar bleibt, warum Helmut Gnauck zweimal ein Knöllchen bekam. Hat sich an der Praxis der Anwohnerparkausweise etwas geändert, was er nicht wissen konnte? „Aber das hätte man mir doch gesagt“, denkt er. Oder liegt es daran, dass die Mitarbeiter im Vollzugsdienst der Stadt kürzlich wechselten und das Ausstellen nun nur ein Versehen war, fußend auf Unerfahrenheit oder Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten? Helmut Gnauck schließt aus, dass sein Anwohnerausweis nicht gut sichtbar im Auto gesteckt haben soll.

Zur Aufklärung trägt die Stadt nicht bei. Auf mehrfache Nachfrage der SZ an Oberbürgermeister Holm Große und die zuständige Amtsleiterin Sybille Müller gab es nur die immer gleiche Antwort: „Es ist ein laufendes Verfahren. Deswegen äußern wir uns dazu nicht.“ Offen bleibt damit auch, wie im Rathaus mit dem Inhalt der Dienstaufsichtsbeschwerde umgegangen wird. Nach SZ-Informationen gibt es mindestens einen zweiten Fall. Ein Bischofswerdaer teilte mit, er sei trotz Anwohnerausweis am Hof für falsches Parken verwarnt worden.

Anwohnerparken gefragt

Insgesamt ist das Interesse am Anwohnerparken in der Stadt groß und weiter gestiegen. Nach Informationen der Stadtverwaltung auf Anfrage sind in diesem Jahr schon rund 378 entsprechende Ausweise ausgestellt worden. 2016 waren es rund 265. Der Anwohnerparkausweis kostet 30 Euro für das ganze Jahr. Je nach Zeitraum der Beantragung gibt es Abstufungen. Je zeitiger man kommt – und je länger man den Ausweis quasi nutzt – umso teurer. Wer sich den Ausweis erst zwischen Oktober und Dezember holt, zahlt nur noch 7,50 Euro.

Genehmigt wird ein Anwohnerparkausweis allen, die in den dafür definierten Zonen bzw. zugelassenen Straßen „wohnen oder eine dauerhafte Wohnraumnutzung nachweisen können“, sagt Amtsleiterin Sybille Müller. Nachweise wie Personaldokument, Fahrzeugpapiere oder Fahrerlaubnis müssen vorgelegt werden.

Rund 30 Straßen in Bischofswerdas Innenstadt sind für das Anwohnerparken zugelassen. Sie grenzen alle an den Altmarkt bzw. liegen in dessen Nähe. Auf dem Altmarkt selbst gibt es auch einige Stellflächen für das Anwohnerparken.

