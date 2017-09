Zwei kleine statt eine große Mauer Bad Schandau sucht nach einer Alternative zur Mega-Lärmschutzwand an den Gleisen in Krippen.

Rolf Böhms Skizze soll zeigen, dass sich bei zwei Wänden weniger Lärm in Richtung Elbe und damit auch in Richtung Postelwitz ausbreitet.

Nach dem ersten Schock über die im Bad Schandauer Ortsteil Krippen geplante vier Meter hohe Lärmschutzwand an den Bahngleisen versuchen Stadt und Stadtrat, die Planer von Alternativen zu überzeugen. So will man den Eingriff in die Landschaft erträglicher gestalten.

Dazu hat sich Bad Schandau mit einer von Stadtrat Rolf Böhm (CDU) skizzierten Variante mit zwei Wänden beschäftigt. Die sollen direkt an den Hauptgleisen gebaut werden, auf denen der Durchfahrtsverkehr rollt. Von diesen Zügen geht der stärkste Schienenlärm aus. „Deshalb ist es immer günstig, diesen möglichst nah abzuschirmen“, erklärt Böhm. Laut vorliegenden Unterlagen plant die Bahn jedoch etwa 30 Meter davon entfernt – am äußeren Abstellgleis – eine vier Meter hohe Wand.

Die Variante mit zwei Wänden wurde auch schon in der Machbarkeitsstudie zum Lärmschutz im gesamten Elbtal des Planungsbüros Obermeyer angedacht. Dort wurde eine zusätzliche Wand von zwei und drei Meter Höhe durchgerechnet. Obermeyer hatte das allerdings verworfen. „Zwei Meter hohe Wände bringen zu wenig Pegeldämpfung. Die drei Meter hohen dämpfen stärker als die Vorzugsvariante, sind aber teurer“, so Böhm. Darauf aufbauend hat er eine Variante dazwischen berechnet. Zwei 2,50 Meter hohe Wände würden seiner Meinung nach absehbar etwa die gleiche Dämpfung des Lärms um 5,1 Dezibel erreichen wie eine Vier-Meter-Wand. Darüber will die Stadt nun mit den Planern ins Gespräch kommen und die Kosten vergleichen lassen.

Die Deutsche Bahn geht derzeit für den Ausbau der Gleisanlagen zwischen Schöna und Bad Schandau – Umbau Bahnhof Bad Schandau Ost genannt – von Baukosten aus, die im „zweistelligen Millionenbereich liegen“. Baubeginn ist für Herbst 2019 geplant. Damit will sich die Bahn „fit für die Zukunft“ machen und auf den stetigen Zuwachs des grenzüberschreitenden Güterverkehrs reagieren. Der Bereich bei Krippen wird nach Auskunft der Deutschen Bahn für Lokwechsel und sogenannte Überholungen genutzt.

