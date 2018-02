Zwei Kinder bei Unfall verletzt Auf der B 173 kollidierten am Freitagabend zwei Fahrzeuge. Vier Personen kamen ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung B 173/Sachsenallee in Kesselsdorf. © Roland Halkasch Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung B 173/Sachsenallee in Kesselsdorf.

Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt.

Wilsdruff. Bei einem Unfall auf der B 173 in Kesselsdorf wurden vier Personen verletzt, darunter zwei Kinder. Sie saßen in einem VW Tiguan bzw. in einem Opel Astra. Die Fahrzeuge kollidierten am Freitagabend gegen 22 Uhr an der Kreuzung Sachsenallee. Die Verletzten wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Die Bundesstraße 173 war in Richtung Freiberg zeitweise gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (rh)

