Zwei Kinder bei Unfall verletzt Eine 45-jährige Autofahrerin wich einem Reh aus und krachte gegen einen Baum. Dabei wurden zwei Kinder, die im Auto saßen, verletzt.

Eine Autofahrerin musste am Mittwochnachmittag in Bielatal einem Reh ausweichen und krachte dabei gegen einen Baum. Der Wildunfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Pirnaer Straße. Die Fahrerin eines Renault Mégane war bergab Richtung Raumstraße unterwegs. In Höhe Hausnummer acht lief ein Reh von links nach rechts über die Straße. Die 45-Jährige wich mit ihrem Pkw nach rechts aus und krachte frontal gegen einen Birnenbaum. Dabei verletzten sich die beiden Kinder (4 und 7 Jahre alt), die auf dem Rücksitz saßen. Eines der beiden Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Mutter und das andere Mädchen wurden per Rettungswagen ins Klinikum Pirna gebracht. Der Renault erlitt Totalschaden, dieser wird auf etwa 4 000 Euro geschätzt. Der Wagen wurde vom ADAC abgeschleppt. Bis gegen 19 Uhr kam es auf der Pirnaer Straße zu einer Vollsperrung. (mf)

