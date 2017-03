Zwei Kehrmaschinen gegen den Winterdreck Die Stadt fährt beim Frühjahrsputz in diesem Jahr etwas größere „Geschütze“ auf.

Andreas Kühnel vom Stadtbauhof Waldheim fährt mit der Kehrmaschine an der Bergstrasse in Waldheim. © Andreas Weihs/Archiv

Dass die Winterdienstflotte noch einmal ausrücken und die Straßen streuen muss, ist eher unwahrscheinlich. Deshalb wird in der Verwaltung jetzt schon der Frühjahrsputz vorbereitet.

Wie Bürgermeister Tobias Goth (CDU) in dieser Woche informierte, wird dabei nicht nur die kleine Kehrmaschine zum Einsatz kommen, die über den Städtebund Sachsenkreuz mit den Nachbarstädten Hartha und Waldheim gemeinsam angeschafft worden ist. Zusätzlich hat Leisnig noch eine größere Maschine von der Firma Umweltdienste Becker geordert. Beide sollen vom 20. bis 24. März auf den Straßen und Gassen im Stadtgebiet von Leisnig, aber auch in den Ortsteilen unterwegs sein. Im vergangenen Jahr hat der Rathauschef auf dem Land in einem Ort noch im Sommer Splitt auf den Straßen liegen sehen. Das soll nicht wieder passieren.

Ungefähr 300 Tonnen Splitt hat die eigene Winterdienstflotte und die der beauftragten Unternehmen in der vergangenen Saison eingesetzt. Tausalz wird auf den kommunalen Straßen nur in wenigen Fällen und dann auch sparsam verwendet.

Vor dem Großeinsatz der Bauhofmitarbeiter sind die Leisniger aufgerufen, vor ihrer Haus- und Hoftür zu kehren, und zwar bis zum 19. März. Die Kehricht- und Splitthaufen, die am Straßenrand liegen, entsorgt die Kommune dann ab dem 20. März.

