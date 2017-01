Zwei Katzen ausgesetzt Bei klirrendem Winter-Frost wurden die gut ein Jahr alten Tiere hinter der Tankstelle am Radeberger Ortseingang gefunden.

Ausgesetzt bei klirrender Kälte in einer Bananenkiste. © Tierheim

Romy Rösner kann es noch immer nicht fassen. Sie arbeitet für den Tierschutzverein Radeberg und bekam Mitte Dezember einen Anruf. Eine Frau war am Telefon und berichtete, „dass ihr Ehemann hinter der Star-Tankstelle in Radeberg eine Bananenkiste mit zwei jungen Perserkatzen gefunden hat“, kann sich Romy Rösner noch ganz genau an das Telefonat erinnern. Und ist richtig sauer auf den Unbekannten, der die Tiere bei klirrender Winterkälte einfach ihrem Schicksal überlassen hat.

Die beiden Katzen waren zwar gesund, allerdings in schlechter Pflege, so Romy Rösner. „Sie sind auch noch sehr jung, wir schätzen etwa ein Jahr“, sagt sie. Und wahrscheinlich seien die beiden Geschwister. Außerdem sind sie menschenbezogen und bereits kastriert. Das könnte auf die Spur desjenigen führen helfen, der die beiden Katzen in der Bananenkiste hinter der Tankstelle ausgesetzt hat. „Ich habe bereits alle Tierärzte der Region angeschrieben, vielleicht kann sich der kastrierende Arzt an sie erinnern“, hofft Romy Rösner jedenfalls. Auch das Ordnungsamt ist eingeschaltet und vielleicht kann ja auch der eine oder andere SZ-Leser weiterhelfen?

Sollte der Besitzer gefunden werden, kommen die Tiere aber definitiv nicht mehr zu ihm zurück. Zudem droht eine Strafe. „Sollte derjenige gefunden werden, erstatten wir dann Anzeige beim Veterinäramt, weil es sich um einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz handelt“, sagt Elke Müller, Radebergs Ordnungsamtschefin. Aber sie weiß, dass es schwierig werden dürfte, den früheren Besitzer wirklich ausfindig zu machen. „Leider ist es uns in solchen Fällen bisher noch nie gelungen“, bedauert Elke Müller. Der Tierschutzverein hofft nun jedenfalls, dass auf die beiden Perserkatzen mit der traurigen Geschichte nun ein schönes Zuhause wartet: „Wir wollen die beiden natürlich an Tierfreunde vermitteln“, sagt Romy Rösner.

Der Tierschutzverein Radeberg ist zu erreichen unter: Telefon 03528 2290605 oder der Hotline 0174 9731661,

kontakt@tierheim-radeberg.de

zur Startseite