Zwei Kandidaten zur Bürgermeisterwahl Die erste Amtszeit von Sven Gabriel endet. Er will weiterhin die Geschicke der Stadt führen. Es gibt aber einen Herausforderer.

Treten am 4. März zur Wahl an: Amtsinhaber Sven Gabriel und Herausforderer Frank Heinrich. © Archivfotos: PR

Schirgiswalde-Kirschau. Jetzt steht fest: Zur Bürgermeisterwahl am 4. März in Schirgiswalde-Kirschau können sich die Wahlberechtigten zwischen zwei Kandidaten entscheiden. Bis zum Ende der Einreichungsfrist am Montag dieser Woche bekundeten zwei Männer ihren Willen, die Geschicke der Stadt zu leiten.

Einer der Kandidaten ist Amtsinhaber Sven Gabriel. Er ist Mitglied der FDP, tritt aber als unabhängiger Bewerber an. Der 40-Jährige wurde nach der Vereinigung von Schirgiswalde, Kirschau und Crostau Anfang 2011 zum Bürgermeister der Stadt gewählt. Die siebenjährige Amtszeit des Großpostwitzers endet jetzt. Als Herausforderer tritt Frank Heinrich aus Crostau an. Der 58-Jährige, der seit 2014 im Stadtrat sitzt, wurde von der CDU nominiert. Er ist von Beruf Kriminalist und unterrichtet an der Hochschule der Sächsischen Polizei junge Kommisaranwärter.

Die Bürgermeisterwahl gewinnt, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen bekommt. Sollte im ersten Wahlgang keine Entscheidung fallen – was bei zwei Kandidaten sehr unwahrscheinlich ist – findet am 18. März ein zweiter Wahlgang statt. Bei der Bürgermeisterwahl gibt es in der Stadt fünf Wahllokale. Sie befinden sich in Schirgiswalde im Rathaus und in der Goethe-Schule, in Kirschau in der Grundschule, in Rodewitz im Dorfgemeinschaftshaus und in Crostau in der Alten Brauerei. Im Carlsberger Clubhaus können keine Kreuzchen mehr gesetzt werden. Der Stadtrat hatte im Herbst vergangenen Jahres beschlossen, dass dort künftig kein Wahllokal mehr eingerichtet wird.

zur Startseite