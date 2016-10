Zwei Kandidaten gehen ins Rennen Die Gemeinde Ottendorf-Okrilla hat das Amt des Friedensrichters ausgeschrieben. Wann dieser berufen wird, ist allerdings noch unklar.

Interessenten konnten sich in der Gemeindeverwaltung Ottendorf bewerben. © Thorsten Eckert

Die Gemeinde Ottendorf-Okrilla hat in den vergangenen Wochen das Amt des Friedensrichters öffentlich ausgeschrieben. Denn der bisherige Inhaber, Eckhard Ulrich, möchte nicht noch einmal kandidieren. Bis Ende September hatten interessierte Bürger die Möglichkeit, ihre Bewerbung an die Gemeindeverwaltung zu schicken. Nun ist die Bewerbungsfrist abgelaufen und die Sächsische Zeitung hat bei Hauptamtsleiter Udo Rößler nachgefragt, wie viele Interessenten es gibt: „Für das Amt des Friedensrichters haben sich zwei Bürger beworben, die sich in der November-Sitzung des Gemeinderates öffentlich vorstellen“, erklärt der Verwaltungsmitarbeiter. Anschließend erfolgt die Wahl durch den Gemeinderat. Der Bewerber muss danach noch durch das zuständige Amtsgericht bestätigt und berufen werden. „Wann das sein wird, kann ich nicht sagen“, erklärt Udo Rößler. Doch solange kein neuer Friedensrichter im Amt ist, wird Eckhard Ulrich monatlich weiterhin Ottendorfer empfangen, die seine Hilfe benötigen.

Die Aufgabe eines Friedensrichters besteht darin, außerhalb eines Gerichtsverfahrens kleinere Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten zu schlichten. Die Aufgabenpalette ist dabei vielfältig, umfasst unter anderem Nachbarschaftsstreitigkeiten, Ärger mit dem Vermieter, aber auch Körperverletzung, Hausfriedensbruch oder Beleidigung und Sachbeschädigung. Der Gemeinderat wählt in seiner Novembersitzung einen der beiden Kandidaten für fünf Jahre in das Amt. Nach Ablauf dieser Zeit kann der Friedensrichter auch erneut gewählt werden. Die Sitzung, in der sich die beiden Kandidaten der Öffentlichkeit vorstellen, findet am 7. November statt. Beginn ist 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses der Gemeinde.

zur Startseite