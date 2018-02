Zwei Kandidaten für Bürgermeisteramt Neben Amtsinhaberin Verena Hergenröder bewirbt sich auch Unternehmensberater Martin Gommlich um den Posten in Ebersbach-Neugersdorf.

Symbolbild. © Sebastian Gollnow/dpa

Ebersbach-Neugersdorf. Um das Amt des Bürgermeisters bewerben sich in Ebersbach-Neugersdorf zwei Kandidaten. Am Montagabend hat der Gemeindewahlausschuss das bekanntgegeben. Die Amtsinhaberin Verena Hergenröder (parteilos) kandidiert erneut für das Bürgermeisteramt. Außerdem hat sich Martin Gommlich aus Ebersbach beworben. Der Unternehmensberater ist Einzelkandidat, wurde also nicht von einer Partei oder Wählervereinigung vorgeschlagen.

In diesem Fall sieht das sächsische Kommunalwahlgesetz vor, dass der Kandidat entsprechend der Einwohnerzahl der Oberlandstadt mindestens 80 Unterstützungs-Unterschriften vorlegen muss. Gommlich hat 98 Unterschriften beigebracht, von denen 94 durch den Gemeindewahlausschuss anerkannt worden sind. Verena Hergenröder war als Amtsinhaberin von dieser Regelung befreit.

Die Bürgermeisterwahl in Ebersbach-Neugersdorf ist erforderlich, weil die siebenjährige Amtszeit der Amtsinhaberin abläuft. Wahltag ist am 4. März. Sollte ein zweiter Wahlgang erforderlich sein, ist der 18. März dafür vorgesehen. (SZ/gla)

