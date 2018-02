Fußball-Landesklasse Zwei Junioren verstärken Coswiger FV Lukas Thümmel und Altim Jasari kommen vom RBC. 5:2-Sieg beim Test gegen Kleinwaltersdorfer SV.

Coswig. Mit einem 5:2 (3:1)-Sieg kehrte der Coswiger FV vom Testspiel-Ausflug beim Kleinwaltersdorfer SV zurück. Für das Tabellen-Schlusslicht der Landesklasse Mitte erzielten David Lungwitz (15.), Franz Schmidt (27.), Anton Schmidt (43.), Ronny Kerber (77.) sowie Martin Polifka (90.) die Treffer. Aufseiten der Gastgeber, Tabellen-Dritter in der Kreisliga B, trafen Tobias Schmidt (34.) und David Schönfelder (81.). Franz Schmidt war im letzten Jahr aus Kleinwaltersdorf nach Coswig gewechselt. Mit Lukas Thümmel und Altim Jasari kamen zwei A-Jugendliche für Coswig zu ihrem Debüt. Beide wechselten in der Winterpause aus dem Nachwuchs des Radebeuler BC zum GFV. Nicht mehr im Kader ist Stanley Rost, der bis zum Sommer eine fußballerische Auszeit genommen hat.

TuS Weinböhla musste gegen den LSV Neustadt/Spree eine 0:2 (0:1)-Niederlage in Kauf nehmen. Die Gegentreffer fielen jeweils zu Beginn der Halbzeiten. Miguel Pereira Rodrigues traf in der 9. Minute und Sergii Dolbin in der 51. Die Weinböhlaer präsentierten sich mit voller Kapelle und konnten acht Wechselspieler aufbieten. Mit dabei war auch der 31-jährige Stanley Kunze, der in der Winterpause vom Meißner SV zur TuS kam. Der Tabellen-Dritte der Landesklasse Ost war hingegen nur mit zehn Spielern angereist, so dass Weinböhla fairerweise zwei Spieler abgab. „Die Vorgabe war, von Beginn an draufzugehen. Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung kassieren wir das 0:1“, so TuS-Spieler Philipp Gabler. Kurz vor der Halbzeitpause landete ein Schuss von Erik Müller am Pfosten. Auch in der zweiten Hälfte erarbeiteten sich die Gastgeber einige Torchancen. „Wir nutzen unsere Möglichkeiten leider nicht, das war der Unterschied zu Neustadt an diesem Tag“, sagte Gabler.

zur Startseite