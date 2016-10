Zwei Jungs beim Graffiti-Sprayen überrollt

Berlin. In Berlin sind zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer von einer S-Bahn erfasst und getötet worden. Die jungen Männer im Alter von 18 und 19 Jahren verunglückten in der Nacht zu Montag, während sie ein Graffiti an ein Brückengebäude nahe dem S-Bahnhof Wilhelmsruh sprayen wollten. Sie waren sofort tot. Die Polizei ermittelt derzeit den genauen Hergang. Der Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht. Der Zugfahrer, der die Bahn der Linie S1 steuerte, bemerkte ein Rumpeln, der Zug wurde langsamer. Personen auf den Gleisen hatte der Mann nach eigenen Aussagen nicht gesehen. Die Polizei entdeckte dann die beiden Opfer unter dem Waggon. Der Zug mit 50 Insassen konnte erst rund zwei Stunden nach dem Unfall weiterfahren. (dpa)

