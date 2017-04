Zwei junge Radfahrer kollidieren Ein 19-Jähriger ist in Pirna mit dem Rennrad unterwegs. Plötzlich rollt eine Gleichaltrige vom Fußweg auf die Straße.

© Archiv: Brühl

Zwei junge Radfahrer sind am Dienstagvormittag am Pirnaer Tischerplatz zusammengestoßen und haben sich bei dem Zusammenprall leichte Verletzungen zugezogen. Der Rettungsdienst brachte beide 19-Jährige ins Klinikum. Ein junger Mann war gegen 10.30 Uhr mit einem Rennrad die abschüssige Bergstraße hinabgefahren und wollte in die Dr.-Wilhelm-Külz-Straße einbiegen, als von rechts in Höhe des Katholischen Kinderhauses unvermittelt eine junge Frau mit einem Damenrad vom Fußweg auf die Fahrbahn rollte, um zur Braustraße zu gelangen. Die Frau erlitt eine Platzwunde an der Oberlippe, der Mann prellte sich die Hand. (df)

Polizeibericht vom Dienstag zurück 1 von 4 weiter Dieb verhaftet Sebnitz. Ein 30-Jähriger aus Sebnitz wurde am Osterwochenende von der Bundespolizei Dresden verhaftet. Gegen den Deutschen bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahls. Er war zuvor von der Justiz zu einer Geldstrafe in Höhe von 450Euro oder ersatzweise 30 Tagen Haft verurteilt worden. Da er das Geld nicht aufbringen konnte, nahmen Beamte ihn nun fest und brachten ihn in die JVA Dresden. Gleiches gilt für einen 32-jährigen Dresdner, der als Beschuldigter zur Hauptverhandlung nicht erschienen war. Goldfische gestohlen Freital. Über Ostern waren Diebe in Freital-Zauckerode auf Beutezug. Sie verschafften sich Zutritt zu einem Gartengrundstück an der Wilsdruffer Straße und stahlen aus einem Teich mehrere Fische, darunter gut ein Dutzend Goldfische. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 40 Euro. Radfahrer bei Unfall verletzt Rabenau. Am Ostermontag ist ein Radfahrer im Rabenauer Ortsteil Oelsa in einen Unfall verwickelt worden. Kurz nach 12 Uhr geriet der 69-Jährige in einer Kurve auf der Seifersdorfer Straße in den Gegenverkehr und stieß mit einem Mercedes (Fahrer 26) zusammen. Dabei zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu und musste medizinisch versorgt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro. Betrunken auf dem Fahrrad Neustadt. In Neustadt wurde ein betrunkener Radfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 39-Jährige war am Sonnabend, gegen 19 Uhr, auf der Friedrich-Engels-Straße von den Beamten kontrolliert worden. Dabei stellte man bei ihm Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Daraufhin musste er zur Blutentnahme. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige.

