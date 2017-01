Zwei Jugendliche sprengen Briefkästen Die Riesaer toben sich an sieben Kästen aus. Kurz darauf werden sie auch schon erwischt.

Briefkästen wurden in der Silvesternacht zerstört. © Sebastian Schultz

Besonders schlau war das nicht: Erst sprengen zwei junge Riesaer in der Silvesternacht sieben Briefkästen. Dann lassen sie sich auch noch erwischen. Jetzt müssen sich der 16-Jährige und der 17-Jährige wegen Sachbeschädigung verantworten. Laut Polizei waren sieben Briefkästen eines Mehrfamilienhauses an der Breiten Straße betroffen. Anwohner hatten die beiden Jungen gesehen und anschließend die Polizei informiert. Die Beamten stellten die Gesuchten schließlich fest – bei einer Party in der Nachbarschaft. Beide räumten den Vorwurf ein.

Für die Riesaer Feuerwehr war die Silvesternacht dagegen relativ ruhig. „Die Kameraden von der Hauptstelle mussten nach 24 Uhr lediglich wegen brennender Mülltonnen an die Friedrich-Engels-Straße ausrücken“, sagt Wehrleiter Egbert Rohloff. Dort waren ein Kleidercontainer und ein Müllcontainer in Brand geraten. Immerhin musste für diesen Einsatz niemand seine Feier verlassen: Es reichten die Kameraden aus, die ohnehin ihren 24-Stunden-Dienst in der Hauptstelle absolvierten. Dort war zuvor ebenfalls der Beginn des neuen Jahres gefeiert worden. Allerdings ohne Sekt: „Im Dienst gilt striktes Alkoholverbot“, sagt Rohloff.

Die Freiwilligen Feuerwehrleute aus den Stadtteilen konnten dafür dieses Jahr die Silvesternacht ungestört verbringen. Das ist nicht jedes Jahr so.

