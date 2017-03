Zwei Jahre Bauzeit für Plossen Die Stadt meldet ihre Wünsche bei der Neugestaltung des Plossenaufstiegs an.

Die gefährliche Haarnadelkurve am Plossen soll entschärft, sprich beseitigt werden. Dazu läuft noch bis zum 10. April eine Planfeststellung, wozu die Stadt Meißen nun im letzten Stadtrat ihre Stellungnahme beschlossen hat.

„Gleichzeitig ist die Stadt Meißen selbst als Baulastträger der Gehwege auch Vorhabensträger der Gemeinschaftsmaßnahme und Vertragspartner des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr entsprechend Planungsvereinbarung und nach derzeitigem Planungsstand mit ca. 1 675 000 Euro an den Kosten der Verkehrsanlage sowie darüber hinaus an der Straßenbeleuchtung und den Abwasseranlagen im Baubereich beteiligt.

Festgestellt wird, dass es von größter Bedeutung ist, dass während der Zeit der Vollsperrung Umleitungsstrecken für die in den betroffenen Stadtteilen lebenden Einwohner und die dort befindlichen Einrichtungen geschaffen werden. Von der Baumaßnahme sind in der Stadt Meißen die Stadtteile „Lercha“ und „Plossen“ mit ca. 3 000 Personen betroffen. Sie sind in der mindestens zweijährigen Bauzeit durch die Sperrung der einzigen Zufahrt nicht mehr erreichbar. Zwar wurde eine örtliche Umleitung für den Anliegerverkehr über den Lerchaweg und Goldgrund untersucht. Aber aufgrund von Ausbauzustand, vorhandenem Fahrbahnquerschnitt (2 Meter ohne Gehweg) sowie den Steigungsverhältnissen „ist die örtliche Umleitung aus überwiegend öffentlichem Interesse über den Siebeneichener Schlossberg mit einer Ausbaubreite von 5,50 Meter herzustellen“.

Entlang der Wohnbebauung, vom Plossenweg bis Gellertstraße, will die Stadt, dass die Straßenabläufe alle einen Geruchsverschluss erhalten. „Da mehrere Abwasserdruckleitungen auf den Mischkanal aufgebunden sind, kann dies andernfalls zu Geruchsbelästigungen führen.“ In der Haarnadelkurve selbst soll der neu zu bauende Mischwasserkanal einen geänderten Leitungsverlauf aufweisen, „womit die hydraulisch ungünstige starke Abwinkelung der Kanalführung geändert werden sollte“.

Außerdem wünscht sich die Stadt Meißen, um eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zu vermeiden, die Verblendung von zwei hohen hangseitigen Stützmauern mit Naturstein, vorzugsweise Roten Granit. „Die talseitig angeordneten Stützmauern besitzen eine hohe Fernsichtwirkung vom Burgberg, der Schlossbrücke und anderen Aussichtspunkten der Altstadt und des Umlandes. Werden sie mit Bruchstein verblendet, ähneln sie den im Meißner Raum häufig anzutreffenden Steinbrüchen und fügen sich dadurch besser ins Landschaftsbild ein“, heißt es zur Begründung. (SZ/ul)

