Zwei Herzen, eine Leber Anett Hillwig leidet an einer seltenen Krankheit, die ihre Leber gigantisch anwachsen ließ. Bis eine Freundin ihr ein Angebot machte, das sie nicht ablehnen konnte.

Als einen „Sechser im Lotto mit Zusatzzahl“ beschreibt Anett Hillwig das Opfer, das ihre beste Freundin für sie gebracht hat – „organisch gesehen“. © Kristin Richter

Manchmal legt Anett Hillwig ganz zärtlich eine Hand an die rechte Seite ihres Bauches, dorthin, wo ein Strahl der großen Narbe, der nur ein Ring fehlt, um wie ein Mercedes-Stern auszusehen, langsam verblasst. „Na, meine Kleene?“, sagt sie dann. „Jetzt biste bei mir.“ Wen sie damit meint - die neue Leber oder ihre beste Freundin Claudia Piefel - ist nicht ganz klar. Und eigentlich spielt es auch gar keine Rolle. Denn mit ihrer Claudi ist die 45-jährige Großenhainerin nun so eng verbunden, dass sie sogar einen Teil von ihr für immer in sich trägt: 60 Prozent der Leber wurden in einer zwölfeinhalbstündigen OP aus dem Bauch der 35-jährigen Döbelnerin in den von Anett Hillwig transplantiert. „Aus reiner Freundschaft“, sagt Hillwig und nimmt noch einen Schluck von dem Tee, von dem es heißt, er stärke das Immunsystem besonders gut.

Schon einmal saß Anett Hillwig so in ihrer Küche in Großenhain und sprach mit der Sächsischen Zeitung über ihre ungewöhnliche Krankheit. Das war im August des vergangenen Jahres. Größter Unterschied zu heute: 113 Zentimeter Bauchumfang trennten die 45-Jährige damals ein gutes Stück von der Tischkante. Nicht die einzige Unannehmlichkeit: Egal, ob im Sitzen, Stehen oder beim Schlafen - der Bauch schmerzte, verhinderte das Bücken und würde bald auch das Autofahren einschränken. Von ihrer allgemeinen Gesundheit ganz zu schweigen.

„Wenn ich nicht mehr kann, wenn mein Körper wirklich am Ende ist“, antwortete sie damals auf die Frage, wann ein Spenderorgan für sie in greifbare Nähe rücken könnte. Denn ihre Leber hatte durch eine seltene Erbkrankheit zwar unzählige Zysten im gesamten Bauchraum gebildet, funktionierte aber noch sehr gut. Auf der Warteliste von Eurotransplant rückte sie deshalb in absehbarer Zeit nicht nach oben. Ein Zustand, mit dem sich die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern nicht abfinden wollte. Deshalb hoffte sie auf die zweite Möglichkeit, die ihr blieb: eine Lebendtransplantation.

Doch die wird vom Transplantationsgesetz von 1997, das nach dem Organspendeskandal 2012 geändert wurde, stark eingeschränkt. So dürfen zum Beispiel nur Verwandte, Partner und andere Personen, mit denen der Erkrankte in besonderer Weise verbunden ist, spenden. Einer ihrer beiden Brüder wollte ihr bereits einen Teil seiner Leber abgeben, kam aus medizinischen Gründen jedoch nicht infrage.

Und dann - der erste SZ-Artikel über Anett Hillwig war gerade erschienen und hatte in ihrem Umfeld für große Anteilnahme gesorgt - sagte Claudia Piefel wie beiläufig zu ihrer Freundin: Wenn du das nächste Mal einen Termin beim Arzt hast, dann frag doch mal, ob ich auch spenden könnte.

Von Dr. Cornelius Engelmann vom Uniklinikum Leipzig bekamen die beiden Frauen den Startschuss, gleichzeitig wollte er ihnen nicht zu viel Hoffnung machen: Grundsätzlich sei es möglich - jedoch auch ein langer Weg.

Der Arzt klärte die potenzielle Spenderin zuerst darüber auf, worauf sie sich einlassen würde, danach erhielt sie Bedenkzeit. „Aber die brauchte sie gar nicht“, sagt Anett Hillwig. „Für sie stand an dem Tag, als sie gesagt hat, ich solle mich mal erkunden, schon fest, dass sie es machen würde.“ Die erste Hürde war die medizinische Untersuchung: Eine Woche lang wurde Claudia Piefel im Krankenhaus durchgecheckt, dann kam der Befund: Aus medizinischer Sicht sprach nichts gegen die Transplantation. Danach folgte ein psychologischer Test, den beide Frauen getrennt voneinander absolvieren mussten.

Die letzte Hürde war die höchste: Eine Ethikkommission musste entscheiden, ob die Lebendspende tatsächlich stattfinden durfte. Hillwig und Piefel wussten, dass sie seit über zehn Jahren eine enge Freundschaft pflegten, die einst durch die Arbeit entstanden war. „Wir wussten fast alles übereinander“, sagt Hillwig. Aber sie sahen sich nicht jede Woche, sondern auch mal zwei Monate lang gar nicht. Wie würde die Kommission diese Freundschaft bewerten?

Bewusst gingen die beiden Frauen ohne Vorbereitung in das Gespräch, „sondern völlig frei, so wie es wirklich ist“, sagt Hillwig. Und dann kamen Fragen wie: Haben Sie sich schon einmal gestritten?

„Da haben wir beide wahrscheinlich dasselbe Gesicht gezogen“, sagt Hillwig und lacht. Doch damals, Anfang April, war ihr danach gar nicht zumute. Die Kommission hätte ihren Traum vom Neubeginn mit einem Wort zerplatzen lassen können.

„Ich habe mir immer gesagt, du darfst dich nicht so darauf versteifen, es kann immer noch etwas schiefgehen“, sagt Hillwig. „Aber es sollte sein, deshalb hat es auch funktioniert.“ Direkt nach dem Gespräch erteilte die Ethikkommission ihre Zusage und bei den Freundinnen flossen die Tränen. „Der erste Schritt war gemacht“, sagt die Großenhainerin heute. „Der etwas leichtere.“

Am 15. Mai kamen die beiden Frauen in das Uniklinikum Leipzig, am nächsten Morgen würde die OP beginnen. Die letzte Nacht verbrachten sie in einem gemeinsamen Zimmer. „Ich kann gar nicht beschreiben, wie es für mich war, als ich wusste, jetzt geht es los“, sagt Hillwig. Das Letzte, was sie den Ärzten einschärfte, bevor sie in die lange Narkose versetzt wurde, war: Ich will wissen, was meine Leber wirklich wiegt - und ein Foto von ihr sehen.

Die Operationen fanden gleichzeitig statt, je vier Ärzte um Prof. Dr. Daniel Seehofer führten die Eingriffe bei jeder Frau durch. Es war erst die zweite Leberlebendspende unter Erwachsenen in den vergangenen elf Jahren, erzählt Hillwig. Um elf Uhr nachts erhielten ihre Eltern den erlösenden Anruf: Die Transplantation ist geglückt, ihre Tochter hat eine neue Leber.

Den Fotowunsch konnten die Ärzte erfüllen, das mit dem Gewicht war nicht so einfach: Die Leber war so groß, dass sie auf keine Waage passte. Außerdem musste sie zerschnitten werden, um entfernt werden zu können. Zwölf, vielleicht sogar 13 Kilo, schätzt Hillwig, muss sie gewogen haben.

Noch konnte sie sich aber nicht so richtig freuen, diese Last los zu sein. Erst drei, vier Wochen später registrierte sie überhaupt, was geschehen war. „Als es mir langsam besser ging.“ Auf die OP folgten die Schmerzen, mal ging es Hillwig gut, am nächsten Tag wieder schlecht. „Und dann hatte ich diese Abstoßung.“

Ihr Immunsystem hatte die neue Leber als das erkannt, was sie auch war: ein Fremdkörper. Und diesen galt es wieder loszuwerden. „Das passiert in circa 30 Prozent aller Fälle“, erklärt Hillwig. Deshalb waren die Ärzte darauf vorbereitet und konnten mit Medikamenten gegenwirken. Dreimal musste die 45-Jährige wieder auf die Intensivstation verlegt werden und bekam Blutwäschen, um die Antikörper auszuwaschen, die ihr Körper ständig bildete. Statt wie geplant drei bis vier Wochen musste sie siebeneinhalb Wochen in der Klinik bleiben. Ihre Freundin konnte nach zwei Wochen entlassen werden und arbeitet mittlerweile sogar schon wieder. Alle Kosten im Zusammenhang mit der Transplantation sowie der Verdienstausfall wurden voll von der Krankenkasse übernommen. „Das hat reibungslos geklappt“, sagt die Großenhainerin.

Doch auch die Spenderin litt nach dem Eingriff, bei dem ihr über die Hälfte der Leber entfernt wurde. Sie hatte Schmerzen, die Muskulatur baute schnell ab. „Damit hatten wir nicht gerechnet“, sagt Anett Hillwig. „Wir hatten die ganze Tragweite des Eingriffs nicht an uns herangelassen.“ Zum Glück, denn sonst hätten die beiden Frauen sich das Ganze vielleicht noch einmal überlegt. Heute ist die Leber von Claudia Piefel bereits wieder zu ihrer normalen Größe gewachsen. Denn im Vergleich zu anderen Organen ist die größte Drüse des Menschen zur Regeneration fähig - und das sogar zweifach: Auch im Körper von Anett Hillwig wird die Leber sich wieder zu 100 Prozent ausbilden. Das Organ von Piefel hat sich damit praktisch selbst geklont.

Heute hat Anett Hillwig durch die Transplantation nur noch wenige Einschränkungen im Alltag. Die schlimmste sind die Rückenschmerzen von der Last, die ihre Wirbelsäule mehr als sechs Jahre lang tragen musste. Und wenn mehrere Leute gleichzeitig sprechen, kann Hillwig die einzelnen Stimmen nicht filtern. „Das haben wir beide nach der OP festgestellt“, sagt sie.

Durch die Immunsuppressiva, die sie nehmen muss, kann sie sich leichter mit Krankheiten anstecken, weshalb strenge Hygienevorschriften gelten. „Und ich muss ganz viel Geduld haben“, sagt Hillwig, „was für mich besonders schwer ist“. Sie rollt mit den Augen und muss lachen.

Erst rund ein Jahr nach der OP soll sich ihr Körper wieder ganz regeneriert haben, haben die Ärzte gesagt. Doch ab November will die 45-Jährige schon langsam wieder in ihren Beruf bei einem großen Logistikunternehmen einsteigen. Der Medikamentencocktail, den sie schlucken muss, wird ständig kleiner, die Abstände zwischen den Kontrolluntersuchungen immer größer. Ihre Freundin Claudia Piefel gilt für sie jetzt ganz offiziell als Schwester und wird zu jeder Familienfeier mit eingeladen.

„Hätte der Doktor damals nicht zu uns gesagt, die Chancen stehen fifty-fifty“, sagt Anett Hillwig und fällt sich selbst ins Wort: „Fifty-fifty - das ist doch super! Selbst bei 30 zu 70 hätten wir es probiert. Wir hätten es in jedem Fall probiert!“ Für das nächste Jahr hat Hillwig schon einen Urlaub mit ihren Kindern in Österreich gebucht. Dort will sie endlich all das mit ihnen machen, was sie vorher nicht konnte: lange Wanderungen, Fahrrad fahren. Das hatte sie ihnen versprochen, als sie in die Klinik kam und nicht wusste, ob sie wieder lebend herauskommen würde. Sie hat gekämpft für ihre Kinder Bendix und Jette. „Ich hab’s verdient, scheinbar“, sagt Hillwig und lacht ganz leise, wie um das Schicksal nicht zu sehr herauszufordern. „Ich hab’s verdient.“

