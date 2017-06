Fußball – Landesklassen Zwei Heimniederlagen und ein Auswärtssieg Minimale Ausbeute: Zum Saisonhalali buchten von den Großfeldteams des Döbelner SC nur die C-Junioren einen Sieg.

Leo Schmidt (rechts) und die A-Junioren des Döbelner SC mussten im letzten Saisonspiel eine deutliche 0:8-Heimniederlage gegen Meister Meißner SV hinnehmen. © Dietmar Thomas

Das letzte Saisonspiel der A-Junioren des Döbelner SC endete in der Staffel Mitte gegen Meister Meißner SV mit einer hohen 1:8 (1:2)-Heimniederlage für die Gastgeber. Dabei bestimmten die Döbelner in den ersten 30 Minuten das Spiel und gingen durch Eric Pohl sogar selbst in Führung. Die Gäste sahen das jedoch locker und begannen nach und nach ihr Spiel mit Tempo sicher aufzubauen. Dagegen hatten die Döbelner in der zweiten Spielhälfte keine Mittel und es fiel folgerichtig Tor um Tor für den Gast. Mit dem Klassenerhalt schaffte die Mannschaft dennoch das ausgegebene Ziel, auch wenn viele Akteure in der Mannschaft weit unter ihren eigenen Ansprüchen blieben, zudem bei dem ein oder anderen Spieler die Einstellung nicht immer die beste für diese Spielklasse gewesen ist.

Auch bei den B-Junioren des Döbelner SC war der Tabellenerste aus dem Leipziger Süden zu Gast. Für die Messestädter ging es in diesem Spiel nur darum, irgendwie zu gewinnen und damit den ersten Platz zu untermauern. Dies setzten die Leipziger dann auch um und konnten bereits nach etwas mehr als einer halben Stunde schon eine Zwei-Tore-Führung für sich verbuchen. Den Döbelnern gelang es dann vor der Pause, durch Ben Dechert zu verkürzen. Nach dem Seitenwechsel war es an den Leipzigern, ihre knappe Führung wieder auszubauen. Aber erneut konnten die Gastgeber – wieder durch Dechert – den Anschluss herstellen. Der erhoffte Ausgleich blieb dann allerdings aus, sodass die Leipziger nach einem knappen 3:2-Sieg die Heimreise als Meister antraten.

Im Gegensatz zu den beiden älteren Großfeldjahrgängen kamen die C-Junioren des Döbelner SC zum Saisonhalali beim FC Grimma II zu einem deutlichen 7:0 (3:0)-Auswärtssieg. Da einige Döbelner Akteure verletzungs- beziehungsweise urlaubsbedingt ausfielen, bekamen die Spieler aus der zweiten Reihe ihre Einsatzmöglichkeiten. Von Beginn an dominierten die Jungs des Döbelner SC das Spiel und hatten eine Vielzahl an Möglichkeiten. Mit einem Doppelschlag brachte Hans Stiller die Döbelner in Front (9./17.) und erzielte kurz vor der Pause mit seinem dritten Tor einen lupenreinen Hattrick. Mit dem 3:0 ging es auch in die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang wechselte und rotierte das Trainerteam Thomas Henschel/Tino Liebmann dann auf einigen Positionen. Das Spiel wurde in dieser Phase hauptsächlich in der Hälfte der Hausherren ausgetragen. Folgerichtig erzielten die Gäste aus Döbeln durch Billy Lemke und Kenny Pittroff die Treffer vier und fünf. Den Schlusspunkt in dieser Partie setzte Carlo Schmidt mit einem sehenswerten Doppelpack zum 0:7-Endstand, wobei die Vizemeisterschaft der Döbelner bereits vor der Partie feststand. (DA/dsc)

A-Junioren Mitte: Döbelner SC - Meißner SV 1:8 (1:2)

Döbelner SC: Feige, Bauer, Kießig (45. Doukoure), L. Schmidt, Dewitz, Pohl, Reichelt, Raade, Günther (80. Ifland), Madjidou

Tore: 1:0 Pohl (9.), 1:1 Krauspe (22.), 1:2 Haupt (42.), 1:3, 1:4, 1:5 Krauspe (58., 60., 63.), 1:6 Haupt (73.), 1:7 Spallek (85.), 1:8 Haupt (87.)

Schiedrichter: Fabian (Nerchau)

Zuschauer: 75

B-Junioren Nord: Döbelner SC - Eintr. Leipzig Süd 2:3 (1:2)

Döbelner SC: Detlefsen, Leithold, A. Wagner (77. M. Wagner), Frost, Bauer, Dörner, Börno, Wokittel, Dechert (75. Thiel), Ehrt, Gaumnitz (58. Sparrer)

Tore: 0:1 Müller (25.),0:2 Hänig (36.),1:2 Dechert (40.),1:3 Müller (56.),2:3 Dechert (67.)

Schiedsrichter: Helbig (Waldheim)

Zuschauer: 55

C-Junioren Nord: FC Grimma II - Döbelner SC 0:7 (0:3)

Döbelner SC: Pinkert (55. Gottlebe), Hu. Stiller, Hachenberger, Simon (55. Petzold), C. Schmidt (36. Franke), Petzold (36. Morgner), Ha. Stiller (36. Lemke), Pittroff (55. C. Schmidt), Krug, Anna Fuchs, Koitsch (55. Ha. Stiller)

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Ha. Stiller (9./17./31.), 0:4 Lemke (45.), 0:5 Pittroff (50.), 0:6, 0:7 Schmidt (65./70.)

Schiesrichter: Buttchereit (Tresenwald)

Zuschauer: 25

zur Startseite