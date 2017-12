Zwei Hassmails pro Monat Immer wieder ist in diesen Tagen vom muslimischen Antisemitismus die Rede. Ein neuer Vorfall in Berlin sorgt im Netz und darüber hinaus für Entrüstung. Mit Muslimen hat dieser Fall aber nichts zu tun.

Der jüdische Restaurantbesitzer Yorai Feinberg wurde von einem Passanten antisemitisch beschimpft. © dpa

Berlin. „In zehn Jahren lebst du nicht mehr“. Der Mann in der dunkelblauen Winterjacke baut sich vor Yorai Feinberg auf. „Bei euch geht es nur um Geld“, sagt er. „Du kriegst deine Rechnung in fünf Jahren oder zehn Jahren - und deine ganze Familie und deine ganze Sippe hier!“. Auch das Wort „Gaskammer“ fällt. Der Mann vor Feinbergs Restaurant in Berlin will mit dem Hass gar nicht mehr aufhören.

Feinbergs Freundin hält die Szene mit dem Smartphone fest. Später wird das Video mindestens eine halbe Million Mal auf Facebook angeguckt: sechs Minuten ungefilterter Antisemitismus.

Feinberg, Sohn eines Holocaust-Überlebenden, behält die Nerven. Als ein Streifenwagen vorbeifährt, ruft er um Hilfe. „Niemand schützt euch“, sagt der pöbelnde Mann noch beim Anblick der Polizei. Dann wird der 60-jährige Deutsche festgenommen, später wieder freigelassen. Der Staatsschutz ermittelt jetzt gegen ihn wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Widerstands gegen Polizisten. Das Video werde als Beweismaterial zugezogen, sagt ein Sprecher.

Bereits am Mittwochabend hatte die Polizei den Vorfall in einer Pressemitteilung gemeldet. Aber erst über das Video bei Facebook bekommt der pöbelnde Mann, der nicht ganz klar wirkt, riesige Aufmerksamkeit. TV-Satiriker Jan Böhmermann teilt das Video, „Nie wieder“ schreibt er dazu.

Knapp zwei Wochen, nachdem auf pro-palästinensischen Demonstrationen in Berlin Fahnen mit dem Davidstern verbrannt wurden, sorgt dieser neue antisemitische Vorfall für Empörung in der Hauptstadt und ganz Deutschland. Auslöser für die Demonstrationen Anfang Dezember war die von US-Präsident Donald Trump verkündete Anerkennung Jerusalems als alleinige Hauptstadt Israels. Mit Muslimen hat dieser neue Fall nun nichts zu tun.

Am Donnerstagmorgen steht Yorai Feinberg in seinem Restaurant in der Fuggerstraße in Schöneberg, nicht weit vom Kudamm, Gemälde mit dem Davidstern hängen an den Wänden, auch ein siebenarmiger Leuchter, die Menorah, schmückt den Raum.

Journalisten sind gekommen, der israelische Botschafter und die Bezirksbürgermeisterin haben sich angekündigt. „Wir sind doch nur ein Restaurant - und keine Botschaft“, sagt der Restaurantbesitzer. Dass das „Feinberg’s“ Zielscheibe des Hasses gegen Juden und Israel wird, ist für den 36-Jährigen keine neue Erfahrung.

Seit sechs Jahren lebt Feinberg in Berlin, immer wieder gebe es Schmähungen, der Fall vom Dienstag sei „die Spitze des Eisbergs“. Im Durchschnitt bekomme er zwei Hassmails im Monat, auch von muslimischer Seite. Noch am Mittwoch habe seine Freundin beim Landeskriminalamt über einen solchen Vorfall aussagen müssen.

Israels neuer Botschafter Jeremy Issacharoff bescheinigt Feinberg „großen Mut“, sich dem Pöbler entgegengestellt zu haben. Issacharoff ist seit wenigen Wochen in Deutschland. Vor dem „Feinberg’s“ muss er nun wieder zu einem judenfeindlichen Fall Stellung beziehen. „Gegen Antisemitismus kann es nur heißen: Null Toleranz.“ Er sei zuversichtlich, dass Deutschland entschieden dagegen durchgreife - egal von welcher Seite der Antisemitismus komme.

Zufällig am gleichen Tag warnen der frühere israelische Botschafter Shimon Stein und der Historiker Moshe Zimmermann vor einer einseitigen Wahrnehmung der Judenfeindschaft. Die Gesellschaft dürfe selbstverständlich nicht passiv bleiben gegenüber dem muslimischen Antisemitismus, schreiben sie in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Allerdings: „Die überwiegende Mehrheit der antisemitischen Straftaten in Deutschland auch nach 2015 „made in germany“ wird quasi von „Bio-Deutschen“ verübt.“

Falsch eingeschätzt hatte zunächst Facebook die Vorkommnisse beim „Feinberg’s“. Das Online-Netzwerk hatte das Video aus dem Netz entfernt. Das sei ein Fehler gewesen, räumt eine Sprecherin später ein. „Wir wissen, dass es frustrierend sein kann, wenn solch ein Fehler passiert und entschuldigen uns hiermit dafür.“ Jede Woche müssten Hunderttausende Meldungen bearbeitet werden.

Als positives Zeichen sieht Feinberg indes die Unterstützung, die er aus dem Netz bekommt. Er gibt sich versöhnlich. „Auf ein Monster kommen 500 Engel“, sagt er. Auf Twitter kündigen bereits die ersten an, dass sie demnächst ins „Feinberg’s“ essen gehen wollen. (dpa)

