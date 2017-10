Zwei Handball-Kracher an einem Tag Was Kiel gegen Flensburg für den Norden bedeutet, ist Magdeburg gegen Leipzig im Osten. Dieser Sonntag hat’s in sich.

Hart zur Sache geht es beim Handball und in so einem prestigeträchtigen Duell erst recht. Hier streiten Magdeburgs Marko Bezjak und Benjamin Meschke (am Ball) um die Vorherrschaft im Osten. © Mike Worbs

Der Bundestrainer hat sich für den Osten entschieden. Statt den Handball-Klassiker in Kiel zu verfolgen, wo der angeschlagene Branchenprimus THW in der Champions-League-Gruppenphase auf den ewigen Nordrivalen Flensburg-Handewitt trifft, reist Christian Prokop am Sonntag lieber nach Magdeburg. Das mag rein praktische Gründe haben und bestimmt auch emotionale. Denn zum einen liegt die sachsen-anhaltinische Landeshauptstadt von seinem Wohnort Leipzig gerade mal anderthalb Autostunden entfernt. Und außerdem trifft der SCM, dessen zweite Mannschaft Prokop vor Jahren mal betreute, in der Bundesliga auf den SC DHfK Leipzig, Ex-Verein und immer noch Herzensangelegenheit des Bundestrainers.

Aus seiner Sympathie macht der gebürtige Köthener gar keinen Hehl. „Ich bin voller Vorfreude auf dieses Duell und unheimlich gespannt“, sagt Prokop, der natürlich auch aus sportlicher Sicht die Argumente auf seiner Seite hat. Magdeburg gegen Leipzig – das ist nicht nur ein ostalgischer Klassiker und Prestigeduell um die Vorherrschaft im Handball-Osten. Die Partie geht inzwischen auch als gesamtdeutsches Spitzenspiel durch, wenn der Tabellenfünfte den Siebenten erwartet.

Das Umfeld spielt verrückt

Und weil die Emotionen aus der Erfahrung der vorangegangenen vier Partien seit Leipzigs Rückkehr in die Bundesliga ohnehin überkochen werden, bemühen sich zumindest die Trainer um Sachlichkeit. „Es ist ein Bundesligaspiel, in dem meine Mannschaft zwei Punkte holen will, und das möchte ich auch. Mehr interpretiere ich in die Partie auch nicht hinein“, sagt Magdeburgs Coach Bennet Wiegert im Interview mit der Leipziger Volkszeitung.

Der Sohn von SCM-Legende Ingolf Wiegert weiß natürlich nicht zuletzt aus eigenem Erleben, dass die Gefühlswelt im Umfeld eine andere ist. „Die Begegnung wird immer zu einem speziellen Derby aufgebauscht, sicher auch weil wir noch nicht doppelt punkten konnten. Ich bin mir sicher, dass unsere Zeit gegen Leipzig kommen wird“, sagt er.

Tatsächlich hat sich der lange unangefochtene Ost-Krösus Magdeburg, 2002 immerhin erster deutscher Champions-League-Sieger, gegen die neu formierten Leipziger Emporkömmlinge zuletzt stets sehr schwer getan. „Magdeburg ist uns aus den letzten Jahren gut bekannt“, frohlockt Prokop-Nachfolger André Haber. Zwei Siege und zwei Unentschieden lautet die erstaunliche Bilanz aus Sicht der Leipziger, bei denen zudem gleich vier Profis eine Magdeburger Vergangenheit haben.

Prokop erwartet eine enge Partie, die am Sonntagnachmittag, 15 Uhr, sogar live im MDR-Fernsehen übertragen wird. „Beide Mannschaften sind in starker Form, agieren mit viel Tempo und haben taktisch einen guten Plan“, sagt der 38-Jährige – ohne sich auf einen Sieger festlegen zu wollen. Als oberster deutscher Handballlehrer ist er schließlich zur Neutralität verpflichtet – und selbst wenn nicht, wäre jegliche Prognose wohl nur Kaffeesatzleserei – genauso wie beim Spiel der Kieler gegen Flensburg-Handewitt am Sonntagabend.

Es ist das insgesamt 94. Nordderby und die Situation bei den Gastgebern angespannt wie selten. Es kriselt, und das gewaltig. Der Ligastart ging – trotz knapper Heimsiege gegen Magdeburg und Leipzig – völlig daneben. Vier Niederlagen in neun Spielen hat der erfolgsverwöhnte THW bereits hinnehmen müssen und damit mehr als für gewöhnlich in der gesamten Saison. Auch in der Champions League ist man von den eigenen Erwartungen als Gruppenletzter weit entfernt. Doch zumindest sind die Spekulationen um Andreas Wolff beendet. Der zuletzt unzufriedene und formschwache, wechselwillige Torwart wird zukünftig für den polnischen Topklub Kielce spielen – spätestens ab 2019, vermutlich aber schon in der nächsten Saison.

Auch dazu sagt Prokop offiziell nichts, braucht den Torwart jedoch in Top-Form für die EM im Januar. Er wird die sportliche Entwicklung also ganz genau verfolgen, an diesem Sonntag aber zunächst einmal vorm Fernseher. Zu sehen ist das Königsklassenduell allerdings nur im Pay-TV.

