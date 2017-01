Zwei Häuschen warten auf ihren Käufer Nicht nur in Kollm-Ost, auch am Säuberg sind noch Bungalows zu haben. Die Eno schreibt jetzt aus.

Diese beiden Bungalows an der Zufahrt zum Erholungsgebiet Am Säuberg will der Landkreis verkaufen. Die Ausschreibung wird vorbereitet. © André Schulze

Man könnte hier doch glatt einziehen. Möbel stehen noch drin, eine Küche ist vorhanden, und vielleicht findet sich auch noch Geschirr dazu. So viel sieht man beim Blick durchs Fenster in einen der beiden Bungalows. Diese stehen gegenüber dem Vereinsheim Am Säuberg. Doch leider hat der Zahn der Zeit an den beiden Häuschen genagt und damit einem die Möglichkeit genommen, doch dort die Ferien oder das Wochenende zu verbringen.

Für die Besitzer der nebenstehenden Bungalowanlage sind diese beiden DDR-Bauten kein Aushängeschild. Zumindest sagt das Sven Kretschmer aus Niesky. Als Mitglied im Vereinsverband Erholungsgebiet Am Säuberg möchte er am liebsten „die Buden wegreißen lassen“, doch das ist Sache des Landkreises, denn die Häuschen stehen auf seinem Grund und Boden. Und der Kreis hat damit anderes vor.

Der Kreistag hat die Feriengesellschaft mit dem Verkauf des Anlagevermögens beauftragt. Dazu gehören nicht nur die Ferienbungalows in Kollm-Ost, sondern auch die beiden Häuschen Am Säuberg. Diese wurden einst als Unterkünfte für die Rettungsschwimmer genutzt, die auf der Anglerinsel ihren Dienst versahen. Aber das ist lange her, seitdem ist Leerstand angesagt.

Eigentlich sollten die Bungalows auf Kollmer Seite schon längst verkauft sein, denn der Kreistag fasste den Beschluss bereits im Jahr 2014, erklärt Sven Mimus als Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz (Eno). Doch das Vorhaben wurde gestoppt, und in die Bungalows zogen 2015 und 2016 erst einmal Flüchtlinge ein. „Das Ansinnen jetzt ist, die Ausschreibung für alle Immobilien und Grundstücke voranzubringen, eine Stückelung der Flächen ist nicht Auftrag und damit nicht beabsichtigt“, sagt Sven Mimus.

Dazu zählen die beiden Unterkünfte Am Säuberg. Sie sind Bestandteil dieser Ausschreibung, deshalb kann ihr Verkauf erst jetzt angeschoben werden. „Die Ausschreibung soll noch im Januar erfolgen. Mit dieser erhoffen wir uns ein positives Bieterverfahren, um den Vorgaben durch den Kreistag gerecht zu werden“, so der Geschäftsführer. Zuständig für das Verfahren ist die Eno. Die Immobilien sind aber Eigentum der Feriengesellschaft, die bis zum Verkauf diese Objekte in Schuss halten will. Nur Am Säuberg hat man davon noch nichts mitbekommen. „Mir scheint, ob die beiden Bungalows ihrem Schicksal überlassen sind“, so Sven Kretschmer.

