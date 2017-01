Zwei Grüne wollen in den Bundestag Thomas Löser und Stephan Kühn kandidieren und sprechen von Regierungsverantwortung.

Der eine sitzt bereits seit sieben Jahren im Bundestag, der andere will es einfach mal versuchen. Stephan Kühn sagt, man könne auch aus der Opposition in Berlin für Dresden und die Region etwas bewegen. In seinen Jahren als Bundestagsabgeordneter habe er mit dafür gesorgt, dass der Dresden-Wroclaw-Express wieder rollt. Denn für den Regionalexpress nach Breslau hat Kühn sich zusammen mit dem CDU-Abgeordneten Michael Kretschmer eingesetzt.

Außerdem sieht Kühn sich als „Türöffner“ für Initiativen und Bürger, die sonst kein Gehör finden. „Wir wollen Regierungsverantwortung, da kann man mehr durchsetzen.“ Mit wem die Grünen koalieren wollen, ließ er aber offen. Kühn kandidiert für den Wahlkreis Dresden II.

Thomas Löser ist einer von zwei Fraktionschefs der Grünen im Stadtrat. Nun möchte er in den Bundestag, um dort für mehr Bürgerbeteiligung zu sorgen. Als Dresdner wisse er, dass gerade hier das Vertrauen in die Politik gesunken ist. Das wolle er ändern und tritt für den Wahlkreis Dresden I an. Am 11. Januar müssen sich die beiden einer Mitgliederversammlung stellen. Die Grünen haben in Dresden derzeit genau 406 Mitglieder. Das Ziel für die Wahl: mehr als zehn Prozent. Damit zöge aber wohl keiner in den Bundestag ein. Bleibt ein guter Listenplatz. (SZ/awe)

