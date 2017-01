Leichtathletik Zwei Goldene für den SC-Nachwuchs Am vergangenen Sonnabend gab es in Dresden die Regionalmeisterschaften der AK U12, 14 und 16 und in Chemnitz das wiederum hervorragend besetzte Jugendmeeting des LAC Erdgas Chemnitz.

Während es für die jüngeren AK der Hallenhöhepunkt, war es für die U16 und U18 ein letzter Test vor den Landeshallenmeisterschaften. Dabei konnten die Riesaer SC-Leichtathleten teilweise recht ordentliche Plätze und Leistungen abrufen. So gewannen Emma Henke (AK10) und Isabell Stangner (AK11) über die 60 m Hürden die Goldmedaillen. Diese verpasste leider Nadine Grundmann (AK 15) durch einen technischen Fehler und musste mit Bronze zufrieden sein. In der Staffel über 4x100 m gewannen in der U12 Isabell Stangner, Stella Haupt, Laura Elschner und Anna Mallock die Silbermedaille.

Insgesamt zehn Endkampfplätze von 4 bis 8 runden das gute Abschneiden der Riesaer ab. Luisa Winderling (U 18) konnte zudem über die 60 m und im Weitsprung zwei neue Hallenbestleistungen aufstellen. (H. Böhnisch)

