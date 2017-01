Zwei Glätteunfälle auf der Autobahn Trotz winterlicher Straßenverhältnisse blieb es am Dienstagvormittag auf der A 4 recht ruhig. Nur zweimal kamen Autos ins Schleudern.

Auf der rechten Fahrspur kam der Mercedes zum Stehen. © Rocci Klein

Winterlich präsentierten sich am Dienstagmorgen in der Region die Straßen. Autofahrer stellten sich auf die oft recht schwierigen Verhältnisse gut ein. So krachte es am Morgen und im Laufe des Vormittages auf der Autobahn zwischen Pulsnitz und Weißenberg insgesamt zweimal. Der erste Unfall ereignete sich gegen 6.55 Uhr in Richtung Görlitz in Höhe der Abfahrt Weißenberg. Dort stießen ein Skoda und ein VW Golf zusammen. Beide Fahrer, ein 39-jähriger Mann und eine 33-jährige Frau, blieben bei dem Unfall unverletzt. Allerdings entstand ein Schaden von 12 500 Euro.

Gegen 10 Uhr krachte es zwischen den Anschlussstellen Ohorn und Burkau. Dort kam eine Frau mit ihrem Mercedes in Schleudern, stieß zuerst links gegen die Schutzplanke, rutschte dann quer über die Fahrbahn, stieß rechts gegen die Leitplanke und kam schließlich auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Die Frau blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 6 000 Euro.

Aufgrund der Unfälle kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn. (szo)

