Zwei Geschenke zum Geburtstag Pascal Testroet trifft bei seinem Comeback doppelt für Dynamo und feiert am Abend – auch aus einem anderen Grund.

Kaum im Spiel und schon getroffen: Pascal Testroet (r.) empfängt die Glückwünsche seines Sturmpartners Mousse Koné nach dem Ausgleich gegen Zizkov. © Robert Michael

Das Drehbuch ist perfekt geschrieben, nur die Kulisse passt nicht ganz. Das kleine Stadion in der Prager Innenstadt hat die besten Zeiten hinter sich, rund 100 Zuschauer verlieren sich auf den Rängen, am lautesten sind noch die Bauarbeiter, die mit einem Trennschleifer den Abriss eines benachbarten Hauses vorantreiben. Pascal Testroet interessiert das alles nicht, er ist nach acht Monaten Verletzungspause wieder zurück auf dem Platz – und wie.

15 Minuten dauert es, bis der zur Pause eingewechselte Stürmer zum ersten Mal trifft. Aus 20 Metern schlenzt er den Ball in die untere Ecke, vom Innenpfosten springt er ins Tor. Besser geht es nicht für ein Comeback. Die Gratulationskur seiner Mitspieler fällt etwas ausführlicher aus als für ein Testspiel üblich. „Dass sogar die Innenverteidiger über den ganzen Platz gerannt kommen, ist schon ungewöhnlich“, findet auch der Torschütze und grinst zufrieden. „Das Jubeln mit den Jungs habe ich am meisten vermisst. Das Toreschießen ist das, wofür ich mich die ganzen Monate geschunden habe.“

4:1 gewinnt Dynamo beim tschechischen Zweitligisten Viktoria Zizkov, und Testroet hat am Sieg einen großen Anteil. Acht Minuten nach dem Ausgleich trifft er auch zum 2:1. Nach einer Eingabe von Niklas Hauptmann hält er den Fuß hin, ein typisches Stürmer-Tor und ein typischer Testroet-Treffer. Aias Aosman und Moussa Koné sorgen für den Endstand. Es bleibt der einzige Test in der Länderspielpause, die Suche nach Plätzen verlief erfolglos.

„Natürlich freut es mich, dass er in seinem ersten Spiel nach der langen Pause gleich getroffen hat“, erklärt Uwe Neuhaus, doch viel mehr will der Trainer in das gelungene Comeback nicht hineininterpretieren. „Das war natürlich ein Spiel, bei dem die Bälle nur so von links und rechts in den Strafraum geflogen kamen“, erklärt er und will damit sagen: Alles war maßgeschneidert für einen Mittelstürmer, der Gegner hatte zunehmend auch konditionelle Probleme. Ein richtiger Maßstab für den Zweitliga-Alltag war der Test also nicht.

Aber doch ein „wichtiger erster Schritt“, wie es Testroet formuliert. Seit vier Wochen trainiert er bereits wieder mit der Mannschaft, nun sein erster Einsatz in einem Test, als nächste Etappe käme eine Nominierung in den Spieltagskader und womöglich ein Kurzeinsatz – vielleicht sogar schon in gut einer Woche gegen den 1. FC Nürnberg.

Testroet ist ungeduldig, das merkt man auch seinem Spiel an. Mal startet er zu früh und steht im Abseits, mal schließt er überhastet ab. Er will sich unbedingt empfehlen für das eigentliche Comeback in einem Punktspiel. Dabei ist der Zeitpunkt für eine Wiedereingliederung nach mehrmonatiger Pause nicht die allergünstigste. Dynamo steht gefährlich nahe am Abstiegsrelegationsplatz, in solchen Situationen vertrauen Trainer eher dem eingespielten Personal. Testroet will darin keinen Nachteil sehen. „Fußball ist kein Druck, sondern Freude pur. Wir haben eine Aufgabe und alles noch selbst in der Hand.“

Egal, wann er nun zurückkehren wird – seine Verletzungsgeschichte ist schon jetzt auch eine Erfolgsgeschichte. Am 30. Juli 2017 hatte er sich bei einem Zusammenprall mit dem Duisburger Torwart Mark Flekken das Kreuzband im linken Knie gerissen, die Reha verlief ohne Rückschläge, die Belastungstests bestand er mit Bravour. Das ist nicht unbedingt der Normalfall, acht Monate Pause gemessen an der Schwere der Verletzung eher das Minimum.

Wobei Testroets Ungeduld auch da eine Rolle gespielt haben dürfte. Selbst nach seinem Doppelpack am Donnerstagnachmittag hat er es eilig. Seine Eltern sind in Prag im Stadion und fahren mit ihrem Sohn im Privat-Pkw nach Dresden. „Der Trainer hat es erlaubt“, erklärt er. Die Sondertour ist aber kein Lohn für die beiden Tore. Vielmehr will Testroet am ersten Geburtstag von Tochter Emilia nicht zu spät nach Hause kommen. Grund zum Feiern gibt es genügend, das Drehbuch ist perfekt. Und bei der abendlichen Party in der Wohnung passt auch die Kulisse.

