Zwei Geschäfte wieder geschlossen

Die Bäckerei in der Kirchmühle in Langenwolmsdorf ist wieder zu. Die Betreiberin des Geschäftes, eine Filiale einer Dresdner Bäckerei, hat aus privaten und betriebswirtschaftlichen Gründen das Geschäft geschlossen. Mit Glühwein und Stollen zum halben Preis hatte sie sich am 28. November von ihren Kunden verabschiedet, steht auf dem Zettel an der Tür. Möglicherweise sind zwei Backwaren-Geschäfte in Langenwolmsdorf zu viel, oder es hat an der schlechten Parksituation an der Kirchmühle gelegen. Auf jedem Fall ist das Geschäft nun wieder dicht. Bereits vor ein paar Monaten hatte sich auch Konrad Wagler mit seinem Regiogal zurückgezogen. Er hatte zwar eine komplett neue Geschäftsidee kreiert. Man konnte bei ihm seinen Trödelwaren abgegeben und zahlte dafür eine monatliche Miete. Er hat die Dinge dafür im Laden oder auch im Internet verkauft. Doch auch er musste wieder aufgeben, weil offenbar auch die Laufkundschaft in dem Stolpener Ortsteil gefehlt hatte. Er betreibt allerdings sein Regiogal im Internet weiter. (SZ/aw)

