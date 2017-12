Zwei Garageneinbrüche in Kottmar Gestohlen wurden unter anderem Sommerräder.

Symbolfoto

Kottmar. Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in zwei Garagen in Kottmar eingebrochen. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Freitag auf Nachfrage mit. So wurden aus einer Garage auf der Hutungstraße Sommerräder, ein Wagenheber und andere Gegenstände im Wert von 2 300 Euro entwendet. Auch aus einer Garage auf den Hetzwalderweg verschwanden Räder und andere Sachen im Wert von 2 000 Euro. (szo)

