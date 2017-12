Zwei Garagen in Zittau aufgebrochen Kriminelle entwendeten Gegenstände im Gesamtwert von etwa 1 900 Euro.

Symbolfoto © dpa

Zittau. Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in zwei Garagen auf dem Gelände einer Gärtnerei auf der Hauptstraße in Zittau eingebrochen. Die Kriminellen entwendeten sieben Aluminiumkompletträder, eine Motorsense und ein Kleinkraftrad. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mit.

Die gestohlenen Gegenstände hatten einen Wert von etwa 1 900 Euro. Der Sachschaden wurde auf etwa 80 Euro beziffert. (szo)

