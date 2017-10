Zwei Fußgänger schwer verletzt Beim Überqueren der Straße sind am Freitag zwei Frauen in Pirna von Autos überfahren und schwer verletzt worden.

Eine 87-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der Einsteinstraße in Pirna schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr kurz nach 7 Uhr ein 49-jähriger Mann mit einem Citroen Jumpy auf der Einsteinstraße in Richtung Zehistaer Straße. Am Fußgängerüberweg in Höhe des Waschhausweges erfasste er eine Fußgängerin, welche gerade an dem Zebrastreifen die Fahrbahn überquerte. Die 87-jährige Seniorin erlitt dabei schwerste Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Citroen-Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,44 Promille. Die Polizisten veranlassten aufgrund dessen eine Blutentnahme und stellten zunächst den Führerschein des Pkw-Lenkers sicher.

Ebenfalls am Freitag wurde eine Frau bei einem Unfall in Copitz verletzt. Die 62-Jährige überquerte in Höhe der Zahnarztpraxis an der Ampel die Hauptstraße. Dabei wurde sie von einem Audi angefahren, dessen 71-jähriger Fahrer von der Schillerstraße auf die Hauptstraße abbog. (SZ, df)

Hänger macht sich selbstständig Wilsdruff. Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am Donnerstagabend im Ortsteil Grumbach. Kurz vor 18 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Audi mit Anhänger die Straße Mühlberg in Richtung Wilsdruffer Straße und musste verkehrsbedingt anhalten. Als er wieder anfuhr, löste sich der Anhänger und rollte auf der abschüssigen Straße zurück. Er fuhr durch eine Hecke und kam letztlich an einem Holzschuppen zum Stehen. Bei seinem „Ausflug" hatte der Hänger einen Schaden von rund 500 Euro verursacht. Scheinwerfer gestohlen Klingenberg. Diebe waren am Donnerstag in Klingenberg unterwegs. Sie machten sich an einem Skoda Octavia auf der Bahnhofstraße zu schaffen. Die Täter bauten die Scheinwerfer des Fahrzeugs ab und stahlen diese. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 2000 Euro. Einbruch in Einfamilienhaus Wilsdruff. Einbrecher waren im Ortsteil Grumbach auf Beutezug. Am Donnerstagvormittag hebelten Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Kesselsdorfer Straße auf und drangen ein. In der Folge durchsuchten sie sämtliche Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Zu dem entstandenen Sachschaden liegen ebenfalls noch keine Angaben vor. Reh und Wildschwein kollidierten mit Autos Neustadt/Bad Schandau. Zwei Wildunfälle wurden am Donnerstag der Polizei gemeldet. Als der Fahrer (36) des Fiat Punto gegen 7 Uhr die Ortsumgehungsstraße (S 156) aus Richtung Bischofswerda kommend in Richtung Neustadt in Sachsen befuhr, überquerte plötzlich kurz nach dem Abzweig Am Fuchsberg ein Reh die Fahrbahn. Ein Zusammenstoß war unvermeidbar. Das Tier erlag am Unfallort seinen Verletzungen. Außerdem entstand ein Blechschaden von etwa 2000 Euro. Kurz nach 12 Uhr kollidierten auf der B 172 zwischen Postelwitz und Schmilka ein Mercedes und ein Wildschwein. Ein 70-Jähriger fuhr mit dem Mercedes auf der Bundesstraße, als plötzlich vor einem Holzabfuhrplatz das Tier auf die Fahrbahn lief. Trotz Gefahrenbremsung kollidierte der Wagen mit dem Tier. Der Schwarzkittel flüchtete zurück in den Wald. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

