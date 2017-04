Zwei Freibäder starten in die Saison Zuerst darf in Cossebaude und der Wostra gebadet werden. Auf die Besucher warten einige Neuerungen in diesem Jahr.

Wen die doch eher kühlen Frühlingstemperaturen nicht stören, der kann bereits an diesem Sonnabend in die diesjährige Freibadsaison starten. Sowohl das Stauseebad Cossebaude als auch das Strandbad Wostra öffnen vorerst zwischen 11 Uhr und 16 Uhr ihre Tore für Badelustige. Sobald es wärmer ist, werden die Öffnungszeiten auf 9 Uhr bis 19 Uhr ausgedehnt. Die anderen Dresdner Freibäder folgen dann am 13. Mai. Dabei hat die Dresdner Bäder GmbH in den vergangenen Monaten kräftig in ihre Anlagen investiert. So wurden im Kleinzschachwitzer Strandbad Wostra der Sanitärtrakt saniert und neue Strandkörbe aufgestellt.

Im Waldbad Langebrück gibt es einen neuen Wasserspielplatz. Außerdem wurde der Imbiss-Außenbereich umgestaltet. Einfacher bezahlen ist in diesem Jahr in den Bädern Mockritz und Dölzschen möglich. Dort wurde ein neues Kassensystem installiert. Im Waldbad Weixdorf fanden Reparaturen an der Zaunanlage und der Beckenmauer statt, im Marienbad Weißig wurde der Gondelteich neu gestaltet. (SZ/noa)

Alle Infos unter www.dresdner-baeder.de

