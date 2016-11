Zwei Frauen wollen nach Berlin Die Bautzener Kreisverbände der Linken und der SPD schicken Caren Lay und Dr. Uta Strewe ins Rennen für die Bundestagswahl 2017. Die Ziele sind ehrgeizig.

Direkkandidatinnen für den Bundestag: Caren Lay (Linke, links); Uta Strewe (SPD). © Schumann/Jordan

Bei der Wahlversammlung des Kreisverbandes der Linken im Bautzener Residence-Hotel wurde am Sonnabend die Bundestagsabgeordnete Caren Lay erneut als Kandidatin für die Wahl 2017 bestimmt. Von den anwesenden 75 Delegierten votierten 72 mit Ja, einer mit Nein. Zwei enthielten sich. Die 43-Jährige sitzt seit 2009 für die Linke im Bundestag.

Caren Lay zog eine positive Bilanz ihres Wirkens in der letzten Legislaturperiode. Sie habe die Menschen dort unterstützt, wo sie um ihre Rechte gekämpft haben – so die Bombardier-Mitarbeiter, die Kita-Erzieherinnen und die Milchbauern. Ihren Beitrag habe sie auch dafür geleistet, dass die Mittel für die Stiftung für das Sorbische Volk aufgestockt wurden und dass die Familienkasse in Bautzen mehr Stellen bekam.

Mehr Geld für die Bahn

Jetzt gehe es darum, mehr Regionalisierungsmittel des Bundes für den Landkreis herauszuholen, um die Bahn zu finanzieren. Wichtig sei der Erhalt der Bahnstrecke Hoyerswerda-Görlitz und die Elektrifizierung der Strecke Dresden-Görlitz. „Jeder Euro für die Bahn ist gut für die Region“, sagte sie. Außerdem brauche es einen gut ausgestatteten Lausitz-Fonds, um den Mittelstand und die touristische Entwicklung zu fördern. Denn die bislang noch verborgenen Schätze, die das Lausitzer Seenland und das Oberland bieten, müssten besser vermarktet werden.

Außerdem will die Bundestagsabgeordnete eine „Zuhör-Initiative“ starten. „Ich will auf die Menschen zugehen, hören, was sie bewegt“, sagt Caren Lay. So werde sie in der Adventszeit die Tafeln besuchen. Im Allende-Viertel und in Gesundbrunnen soll es offene Gesprächsangebote geben. Wichtig sei zudem, zu verhindern, dass Bautzen der Ruf einer Stadt mit besonders viel Rechtsextremismus anhaftet. „Deshalb unterstütze ich alle Initiativen, die sich für eine bunte und weltoffene Stadt einsetzen“, so Lay.

Kindern und Familien im Blick

Mit 31 Ja-Stimmen, sieben Nein-Stimmen und vier Enthaltungen schickte der SPD-Kreisverband Bautzen am Sonnabend bei seiner Wahlkreiskonferenz in Hoyerswerda Dr. Uta Strewe ins Rennen um das Bundestags-Direktmandat. Die 1971 in Biberach an der Riß geborene heutige Burkauerin ist Mutter von vier Kindern. Sie studierte Lehramt Deutsch/Geschichte; promovierte an der TU Dresden in Geschichte, arbeitete als Lehrerin und ist seit 2008 selbstständiger Verfahrensbeistand – eine Art „Anwalt der Kinder“. Dr. Uta Stewe ist seit 2015 Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Bischofswerda und stellvertretende Bautzener SPD-Kreisvorsitzende.

In ihrer Vorstellungsrede erläuterte sie, dass Familien- und Kinderpolitik ihre Bundestagstätigkeit bestimmen würden: „Es geht mir um Chancengleichheit, Teilhabe, gute Betreuungsmöglichkeiten und optimale Rahmenbedingungen. Familien sind der Kern unserer Gesellschaft. Dieses Feld sollten wir nicht Konservativen, Liberalen und Rechtspopulisten überlassen. Das können wir Sozialdemokraten besser.“

Weiter sagte sie: „Wenn jemand davon schwadroniert, dass wir in einer sterbenden Region leben: Wir brauchen keine Sterbehilfe! Unser Landkreis hat ein riesiges Potenzial: Landschaft, Industrie, Handwerk, vor allem Menschen. Was wir brauchen, sind Konzepte, die diese Potenzen erschließen.“ Sie forderte: „Wir müssen auch gegenhalten – gegen Tendenzen sozialer Kälte, Vereinsamung und Entsolidarisierung.“

