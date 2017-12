Zwei Frauen geben den Ton an Ewa Strusinska wird Chefin in Görlitz, die Bautzenerin Judith Kubitz Intendantin des Sorbischen National-Ensembles.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ewa Strusinska wird Chefin in Görlitz. © PR Ewa Strusinska wird Chefin in Görlitz.

Judith Kubitz wird SNE-Chefin.

Görlitz/Bautzen. Ein paar Monate lang waren sie Konkurrentinnen um den Chefposten bei der Neuen Lausitzer Philharmonie. Nun werden sie Kolleginnen: Ewa Strusinska und Judith Kubitz. Die beiden Dirigentinnen unterschrieben am Mittwoch zeitgleich in Görlitz und in Bautzen ihre Verträge. Die Polin Ewa Strusinska (41) wird im Sommer 2018 die Nachfolgerin von Andrea Sanguineti als Generalmusikdirektorin der Neuen Lausitzer Philharmonie, und Judith Kubitz (49) wird neue Intendantin und somit künstlerische Leiterin beim Sorbischen National-Ensemble (SNE). Dass zwei Frauen in den wichtigsten Orchestern der Region den Ton angeben, hat Seltenheitswert, da die meisten Orchester von Männern geleitet werden. Und noch etwas eint die beiden neuen Chefinnen: Sie sind beide im slawischen Kulturkreis zu Hause. Ewa Strusinska ist Polin, und Judith Kubitz ist Sorbin.

Beide haben bereits bedeutende Stationen in ihrer beruflichen Laufbahn gemeistert. Kubitz, die in Bautzen geboren wurde und hier zu Hause ist, dirigiert zurzeit noch die Philharmonie Baden-Baden und hat in den vergangenen Jahren namhafte Orchester in der ganzen Welt dirigiert: Bogota, Amsterdam und das japanische Toride standen zuletzt auf ihrem Arbeitsplan.

Ewa Strusinska hat sogar schon Erfahrungen als Generalmusikdirektorin. In Stettin prägte sie von 2013 bis 2016 als Leiterin der dortigen Philharmonie das Musikleben der Stadt nachhaltig, würdigt das Gerhard-Hauptmann-Theater die neue Orchesterchefin.

Und der Direktor der Stiftung für das sorbische Volk, Jan Budar, freut sich: „Mit Judith Kubitz konnten wir nicht nur eine international erfahrene Künstlerin für unser Haus gewinnen, sondern auch eine Sorbin mit einer klaren Vorstellung darüber, wie das SNE zukünftig zum Wohle der sorbischen Kunst und der Präsenz der sorbischen Kultur in der weiteren Region wirken sollte.“ Judith Kubitz wird mit der kaufmännischen Geschäftsführerin Diana Wagner ab August 2018 eine Doppelspitze fürs SNE bilden. Seit 2015 war die Position der Intendanz unbesetzt. Kubitz‘ Vertrag läuft zunächst drei Jahre, Ewa Strusinska ist für vier Spielzeiten verpflichtet.

Beide Künstlerinnen eint die Offenheit sowohl für verschiedenste musikalische Genres als auch für Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Und beide haben sich gegen eine große Zahl von Mitbewerbern durchgesetzt. Mehr als 80 waren es in Görlitz.

zur Startseite